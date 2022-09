El capítulo 5 de La Casa del Dragón, Iluminamos el camino, termina con el apagado matrimonio de la princesa Rhaenyra (Milly Alcock) con Ser Laenor Velaryon (Theo Nate). Se suponía que ambos iban a tener un fastuoso romance de siete días, pero cuando Ser Criston Cole (Fabien Frankel) asesina al amante de Laenor, Ser Joffrey Lonmouth (Solly McLeod), en la fiesta de bienvenida, los planes cambian. Las lealtades también cambiaron en este episodio, ya que la Casa Velaryon hizo las paces con el Rey Viserys (Paddy Considine) y Ser Criston se vio salvado por Alicent Hightower (Emily Carey). Pero, ¿entendiste la importancia del vestido verde de Alicent o captaste que la Casa del Dragón introdujo otro dragón más?

El episodio de esta semana de La Casa del Dragón de HBO prepara el escenario para la guerra civil que se avecina como ningún otro. Rhaenyra ya no tiene como amigos a Alicent y a Ser Criston, sino a sus más acérrimos rivales. Corlys Velaryon (Steve Toussaint) y Rhaenys Targaryen (Eve Best) han vinculado la fortuna de su familia al futuro de Rhaenyra como monarca, y saben que se están jugando la vida. Y la salud de Viserys se está debilitando como nunca antes, lo que presiona tanto a Rhaenyra como a Alicent para que se preparen para el drama que sobrevendrá cuando él muera.

Puede que hayas captado todo eso, pero ¿te has dado cuenta de que hay un maestre más joven que está teniendo más éxito tratando al rey Viserys que el Gran Maestre Mellos (David Horovitch)? ¿Has visto que la pequeña Laena Velaryon (Savannah Steyn) no sólo ha crecido, sino que se ha interesado por otro pretendiente de los Targaryen? Y una vez más, ¿estuviste atento a lo que hacía Ser Harwin Strong (Ryan Corr) en todo momento?

Aquí tienes cinco cosas que quizás te hayas perdido en el capítulo 5 de La Casa del Dragón en HBO

Todos saludan a Meleys

La Casa del Dragón ha introducido sigilosamente otro dragón esta semana. Ya hemos visto a Syrax de Rhaenyra, a Caraxes de Daemon y a Seasmoke de Laenor. Esta semana, cuando la Casa Velaryon envió una flota de sus barcos a Desembarco del Rey, vimos a dos dragones volando con ellos. Uno de ellos, el más gris de los dos, es obviamente Laenor. El otro dragón es rojo, pero no tiene el cuerpo largo y larguirucho de Caraxes.

Entonces, ¿quién es este dragón? ¿Y quién es el jinete del dragón? Pues no es otro que Rhaenys Targaryen y su dragón Meleys, apodado "la Reina Roja".

Lo interesante aquí es que parece que Laena sigue sin dragón, o si no estaría volando con ellos. En cuanto a Laena, la niña con la que todos intentaron casar a Viserys en el episodio 2 de la Casa del Dragón, ha crecido un poco desde la última vez que la vimos...

Laena ya no es tan pequeña

Han pasado casi cinco años desde el primer episodio de La Casa del Dragón. Eso significa que la pequeña niña de doce años que la corte intentaba emparejar con Viserys es ahora una adolescente. Y digamos que la versión adolescente de Savannah Steyn de Laena Velaryon ha crecido mucho durante la pubertad. No es sólo que pueda sentarse en la mesa de los niños grandes en Desembarco del Rey, sino que puede enfrentarse a Daemon Targaryen.

Sí, Laena Velaryon está al 100% intentando ligar con Daemon. Claro, él todavía tiene ojos para Rhaenyra, pero la princesa se va a casar con Laenor. Pero tanto Laena como Daemon están solteros y parece que se han mezclado un poco en la fiesta.

Laena hace un contacto visual sexy con Daemon y un momento después él se une a ella en la pista de baile. Él hace una especie de cumplido, preguntando si alguien le ha dicho alguna vez que es casi tan guapa como su hermano. Inmediatamente, ella indaga sobre la muerte de Rhea Royce y Daemon establece que no está triste por su nueva condición de soltero. Laena entonces enumera todos los atributos positivos de Daemon, señalando que es un príncipe Targaryen, guerrero y jinete de dragón. Recordarás que lo único que le importaba a Laena en su paseo por el jardín con Viserys era... montar en dragón. Daemon señala que ella sólo está interesada en él porque no lo conoce. Ella responde que tal vez puedan remediar eso. "Tal vez", dice él antes de intentar una vez más cortejar a Rhaenyra.

¿Qué ocurre en esta escena? Bueno, spoilers, pero la próxima mujer con la que se va a casar Daemon no es otra que Laena Velaryon. No voy a entrar en detalles sobre el tipo de relación que tienen, pero en los libros de Martin se les considera bien avenidos. Esto se debe a que Laena acaba reclamando al dragón más grande y viejo que queda vivo, Vhagar, como propio y los dos se dedican a golpear a sus dragones. Sin embargo, aún no hemos visto esto...

El maestre Orwyle y sus cataplasmas

Probablemente te lo hayas perdido, pero hay un debate entre los maestres de Viserys sobre la mejor manera de tratar las diversas llagas de la espalda y los dedos cortados de su majestad. El Gran Maestre Mellos quiere seguir con los gusanos y las sanguijuelas para cuidar al rey, pero un maestre más joven llamado Orwyle es partidario de algo llamado "cataplasmas de hierbas".

El maestre Orwyle es definitivamente una figura clave durante los eventos de la Danza de los Dragones, pero técnicamente no se supone que esté dando vueltas por Desembarco del Rey en ese momento. Sólo entra en la corte después de que el Gran Maestre Mellos -spoiler- acabe muriendo y la Ciudadela lo nombre como nuevo Gran Maestre.

En Fuego y Sangre se nos dice que a Viserys le fue mejor bajo el cuidado de Orwyle. Martin escribe: "Las pociones y tinturas de Orwyle eran más eficaces que las sanguijuelas que Mellos había preferido". Así que esta mención a las "cataplasmas de hierbas" es claramente un guiño a esta línea y una sugerencia de que Mellos podría no tener la mejor estrategia para curar al rey.

Alicent es la reina de los Verdes

La Casa del Dragón nos muestra esta semana un momento clave en la historia política de Poniente: el origen de los Verdes.

Habrás notado que desde que se casó con Viserys, Alicent se ha alejado de la vida en la corte. No se mueve mucho por las jaulas y lleva vestidos antiguos de su vida de soltera o vestidos de aspecto maternal que favorecen el color rojo de los Targaryen. En el episodio 5 de La Casa del Dragón, todo cambia, ya que ella se encarga de llegar a la fiesta de la boda para causar el máximo impacto. Toda la corte la ve pavonearse con un sexy vestido verde y dorado que simboliza mucho más de lo que podría pensarse.

Como explica Larys Strong (Matthew Needham) a su hermano, la Casa Hightower cambia el color de la lámpara del faro de Oldtown a verde como señal a su abanderado de que están siendo llamados a la guerra. De este modo, Alicent decide participar en la lucha por la sucesión -prefiriendo a Aegon como heredero antes que a Rhaenyra- y, al mismo tiempo, indica a sus aliados que deben formar un equipo. Observarás que Alicent busca especialmente al hermano mayor de su padre en la fiesta y éste le asegura que la respalda.

En adelante, los partidarios de Alicent y Aegon en la corte serán conocidos como los Verdes. Finalmente, Rhaenyra empezará a vestir de negro y su equipo será el de los Negros.

¿Pero por qué Alicent hace esto ahora? Bueno, este es el episodio en el que su padre (Rhys Ifans) le explica directamente que o bien tiene que besar a Rhaenyra y esperar lo mejor o prepararse para la guerra. Después de saber que Rhaenyra le mintió sobre su vida sexual, Alicent no puede confiar en su antigua amiga. Así que acercarse a ella no es una opción. En su lugar, debe ser la guerra.

Ser Harwin Watch

Durante las últimas semanas, Ser Harwin Strong ha aparecido y desviado la atención de la trama principal. Primero, observó a una Rhaenyra empapada de sangre en la cacería real y luego volvió la cabeza ante las travesuras de Rhaenyra con Daemon en Desembarco del Rey. Esta semana, Ser Harwin Strong acude al rescate de Rhaenyra de forma importante.

Cuando estalla la pelea entre Ser Criston y Ser Joffrey, los invitados a la boda comienzan a presionarse unos a otros y Rhaenyra es arrojada al suelo. Con un solo gesto de su padre, Ser Harwin se lanza a la refriega. Pero su objetivo no es golpear a la gente por gusto. Se abre paso entre la multitud y lleva a Rhaenyra a un lugar seguro. Así que mientras Ser Criston asesinaba directamente, Ser Harwin demostró ser mejor protector de Rhaenyra.

Considera que Ser Criston va a estar claramente bajo el control de Alicent en el futuro. Si Ser Criston ya no es la espada jurada de Rhaenyra (¿y quizás algo más?), ¿quién lo será? ¿Por qué no el que acudió a rescatarla cuando realmente contaba?