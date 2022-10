Se abre el plazo de matriculación para el curso que viene: Netflix confirma la séptima temporada de Élite, que comenzaŕa a rodarse en las próximas semanas. Mirela Balic (Zorras), Fernando Líndez, (SKAM), Gleb Abrosimov, Iván Mendes (Estoy vivo), Alejandro Albarracín (+ de 100 mentiras) y Maribel Verdú (Now & Then) se unen al reparto en esta nueva entrega. Además, Nadia Al Saidi (Cómo mandarlo todo a la mierda), que interpreta a Sonia en la temporada 6, y Omar Ayuso, que interpretó a Omar en las temporadas 1, 2, 3, 4 y 5 retoman sus personajes en los nuevos episodios.

Creada por Carlos Montero (El desorden que dejas, Física o química) y Jaime Vaca (Las chicas del cable, La otra mirada), la nueva temporada estará dirigida por Lino Escalera (Alta Mar), Menna Fité (Bienvenidos a Edén), Roger Gual (Fanático) y Ana Vázquez (Zorras).

Cuándo se estrena la temporada 6 de 'Élite'

La temporada 5 de Élite (Netflix) nos dejó con ganas de más misterio y escándalo en el instituto Las Encinas. La serie adolescente por excelencia de los últimos tiempos ha demostrado ser enormemente popular, con su mezcla de romance, suspense y algún que otro asesinato ocasional creando un cóctel deliciosamente dramático.

Dado que la serie fue renovada el año pasado, era lógico pensar que no nos tocaría esperar demasiado. En un principio se esperaba que la temporada 6 de Élite regresase con nuevos episodios a principios de 2023. Pero los fanáticos de la serie reciben una buena noticia, la fecha de estreno se ha adelantado. Los nuevos episodios de Élite, estarán disponibles desde el próximo viernes 18 de noviembre.

