La temporada 5 de Élite ya está disponible en Netflix, lo que significa que por fin podemos ver todo el drama y el escándalo más reciente de Las Encinas.

El drama adolescente español ha demostrado ser enormemente popular, con su mezcla de romance, misterio y el asesinato ocasional creando un cóctel deliciosamente dramático.

Aunque la temporada 5 acaba de estrenarse, los fans ya están pensando en las próximas temporadas. Pero, ¿cuándo se estrena la temporada 6 en Netflix? Aquí está todo lo que necesitas saber.

'Élite' Temporada 6: cuándo se estrena

Se espera que la temporada 6 de Élite regrese con nuevos episodios a principios de 2023. Todavía no hay una fecha de estreno confirmada para la temporada 6 de Élite, pero actualizaremos esta página en cuanto la haya.

Dado que la serie fue renovada el año pasado, es de esperar que no tengamos que esperar demasiado. Si la serie se ciñe a una fecha de estreno similar a la de las tres últimas temporadas, podemos esperar que los nuevos episodios lleguen en la primera mitad de 2023.

'Élite' Temporada 6: reparto

Aunque todavía no tenemos una lista de reparto confirmada para la nueva temporada de Élite, aquí tenemos una lista de los principales personajes de la temporada 5 que podríamos volver a ver.

Itzan Escamilla como Samuel (alias Samu)

Omar Ayuso como Omar

Claudia Salas como Rebeka (alias Rebe)

Georgina Amorós como Cayetana

Carla Díaz como Ari

Manu Rios como Patrick

Martina Cariddi como Mencía

Diego Martín como Benjamín

Pol Granch como Phillipe

Valentina Zenere como Isadora

André Lamoglia como Iván

'Élite' Temporada 6: nuevos personajes

Ana Bokesa no es ninguna desconocida en el medio televisivo. La joven, según comparte en su ficha profesional, ha trabajado en Capítulo 0, La que se avecina, Centro Médico, Amar es para siempre y B&B, de boca en boca. Pero sin duda, Élite puede suponer su gran oportunidad para demostrar en un personaje de mayor recorrido sus aptitudes interpretativas.

Álex Pastrana ya ha hecho sus pinitos en Netflix. En la plataforma ha participado en el rodaje de Bienvenidos a Edén, una de las series por las que apuesta la plataforma para este 2022. Además, hemos podido verle en El internado y Los protegidos.



Cierra las confirmaciones del reparto de Élite Ander Puig, el primer actor trans de la ficción que, tras haber sido figurante de Los espabilados, podremos verle también en Ser o no ser, la nueva serie juvenil de Playz, donde es el protagonista.

