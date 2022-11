Quentin Tarantino revela sus planes para dirigir una serie de televisión de ocho episodios. Tarantino, uno de los cineastas más influyentes y reconocibles de las últimas décadas, ha dejado su sello en el cine con películas como Reservoir Dogs, Pulp Fiction y Malditos Bastardos. Sin embargo, ante la creciente incertidumbre sobre su futuro en el cine, se ha informado constantemente de que Tarantino está vinculado a series de televisión. Su nombre se ha vinculado al remake de Justified y a un drama llamado Bounty Law, inspirado en su película.

Ahora, según Variety, se han revelado más detalles sobre los planes televisivos de Tarantino. Mientras promocionaba su nuevo libro, Cinema Speculation, y hablaba en un evento, el aclamado director mencionó que planea rodar una serie de ocho episodios en algún momento de 2023. Tarantino no especificó ningún detalle de la historia o la producción, por lo que no está claro si se refiere al reboot de Justified o a un nuevo proyecto. Pero si sigue adelante, no sería la primera incursión de Tarantino en el medio.

Cindy Ord Getty Images

Quentin Tarantino ya ha dirigido algunos episodios televisivos muy memorables

Tarantino ha dirigido anteriormente dos episodios de televisión, poniéndose detrás de la cámara para algunos de los dramas procedimentales más exitosos de todos los tiempos e impregnando las series con su propia sensibilidad. Primero, en 1995, dirigió la penúltima entrega de la primera temporada de Urgencias, "Motherhood". La historia ve a los personajes interactuar con el Día de la Madre a su manera. Tras señalar que le gustaba el estilo de la serie de la NBC, Tarantino reflexionaría más tarde que le parecía que los productores tenían más peso en la televisión que los directores. Aun así, encontró la manera de evitarlo hasta cierto punto. Tarantino sólo filmaba una toma de cada escena de Urgencias, por lo que había menos espacio para editar y recortar su trabajo.

Una década más tarde, en 2005, Tarantino tendría un mayor impacto cuando dirigió un episodio de CSI. El cineasta también colaboró en la historia, que se contó en dos volúmenes. El episodio, titulado "Grave Danger", suscitó comparaciones con Kill Bill e incluso se hizo eco de algunos de sus diálogos. También se hizo hincapié en las florituras preferidas del director, como la estructura no lineal y una escena de autopsia en blanco y negro. Tarantino fue nominado a un Emmy por su dirección, y "Grave Danger" se considera un punto álgido para CSI.

¿Qué significa esto para el plan de diez películas de Tarantino?

En los últimos años, el director ha hablado ocasionalmente de su plan de retirarse del cine después de diez películas. Ha dado más de una razón para ello, diciendo que quiere retirarse con una nota alta, pero también ha mencionado cómo ha cambiado la industria del cine. Queda por ver lo que ocurre en ese frente, pero la televisión podría ser una vía para que Tarantino se presente de vez en cuando y elabore el tipo de historias que más le interesan.