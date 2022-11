Aunque hay muchas plataformas de streaming que cuentan con una colección aparentemente interminable de películas, ¿no es genial cuando te emiten un clásico o una película que no has visto en el cine en las cadenas en abierto de la televisión? Si ya has visto todas las que te recomendamos en las mejores películas de Netflix de 2022, nuestra selección de las mejores películas de Amazon Prime Video o incluso las películas que tienes que ver de HBO Max, o simplemente no quieres seguir pagando por ver contenidos, te contamos la programación de películas de tv de hoy en los canales de nuestro país.

Si estás interesado en saber dónde encontrar algunas de las mejores películas de la semana, tanto antiguas como las más nuevas, en los generalistas de la TDT, sigue leyendo porque te traemos las películas que vas a poder ver hoy en abierto.

Programación películas martes 8 de noviembre

LaSexta: 'Asesinos' (22.30)

Robert Rath, considerado el mejor asesino a sueldo del país, recibe una orden. Debe hacer desaparecer a una experta en informática que va a realizar una importante venta de secretos industriales a un grupo danés. Sin embargo, todo se complica cuando Miguel Bain se cruza en el camino del sicario.

Assassins. EE:UU., 1995. 133 min. Acción. Dir.: Richard Donner. Int.: Sylvester Stallone, Antonio Banderas, Julianne Moore, Anatoli Davydov, Steve Kahan, Muse Watson, Kelly Rowan, Reed Diamond.



Programación películas lunes 7 de noviembre

LaSexta: 'Joker' (22.30)

Distribuidora

La película sobre el Joker muestra por primera vez los orígenes del icónico archienemigo por excelencia de Bruce Wayne/Batman. La historia sigue de cerca la vida de Arthur Fleck, un hombre ignorado por la sociedad, cuya motivación en la vida es hacer reír. Sin embargo, el chico arrastra problemas psiquiátricos que le harán vivir una serie de acontecimientos tan dramáticos que su perspectiva del mundo cambiará: Fleck se convierte así en uno de los grandes villanos de DC Comics. El Príncipe Payaso del Crimen se cruzará en el camino de Thomas Wayne y se acercará a su hijo, el futuro Caballero Oscuro en su versión joven. Imprescindible. La película consiguió el León de Oro en el pasado Festival de Venecia.

Director: Todd Phillips. Intérpretes: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Frances Conroy, Zazie Beetz, Brett Cullen, Dante Pereira-Olson. Género: drama.

Programación películas domingo 6 de noviembre

La 1: 'El justiciero' (22.00)

El Dr. Paul Kersey (Bruce Willis) es un famoso cirujano que vive con su familia en Chicago. Un día, su esposa (Elisabeth Shue) y su hija (Camila Morrone) son brutalmente atacadas en su casa. Paul, que siempre había sido un tipo tranquilo, siente cómo la sed de venganza va apoderándose de él. Con la policía sobrecargada de crímenes, decide tomar la justicia por su mano e ir en busca de los agresores de su familia y de paso enfrentarse a todo tipo de criminales. A medida que las víctimas acaparan la atención de los medios, la ciudad se pregunta si este vengador es un ángel guardián... o un simple justiciero.

Death Wish. EE.UU., 2018. Acción. 107 min. Dir.: Eli Roth. Int.: Bruce Willis, Vincent D’Onofrio, Elisabeth Shue, Camila Morrone, Dean Norris, Kimberly Elise, Beau Knapp, Mike Epps, Jack Kesy.

LaSexta: 'Rescate' (22.30)

Rescate (1996), con Mel Gibson

Tom Mullen es un multimillonario propietario de una empresa aérea. Su apacible y envidiable vida se viene abajo cuando secuestran a su hijo. A punto de hacer efectivo el rescate por la libertad del chico, una circunstancia inesperada lo hará cambiar de estrategia: decidirá usar en la negociación unos métodos poco ortodoxos, a pesar de la oposición del FBI y de su propia esposa. Tom mullen es un multimillonario propietario de una empresa aérea. Su apacible y envidiable vida se viene abajo cuando secuestran a su hijo. A punto de hacer efectivo el rescate por la libertad del chico, una circunstancia inesperada lo hará cambiar de estrategia: decidirá usar en la negociación unos métodos poco ortodoxos, a pesar de la oposición del FBI y de su propia esposa.

Ransom. EE.UU., 1996. 121 min. Intriga. Dir.: Ron Howard. Int.: Mel Gibson, René Russo, Gary Sinise, Delroy Lindo, Lili Taylor, Liev Schreiber, Evan Handler, Paul Guilfoyle, Dan Hedaya, José Zúñiga, Donnie Wahlberg, Brawley Nolte.

Programación películas sábado 5 de noviembre

La 1: 'Sin identidad' (22.05)

El Dr. Martin Harris (Liam Neeson) se despierta después de un accidente de coche en Berlin y descubre que su mujer (January Jones) de repente ya no le reconoce y otro hombre (Aidan Quinn) ha asumido su identidad. Ignorado por las incrédulas autoridades y perseguido por unos misteriosos asesinos, se encuentra solo, cansado, y fugitivo. Socorrido por un aliado inverosímil (Diane Kruger), Martin entra a fondo en un misterio peligroso que le obligará a dudar de su sano juicio, de su identidad, y de hasta dónde está dispuesto a llegar para descubrir la verdad.

Unknown. G.B.-Alem.-Fran.-Can.-Jap.-EE.UU., 2011. Thriller. 113 min. Dir.: Jaume Collet-Serra. Int.: Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones, Bruno Ganz, Aidan Quinn, Frank Langella, Sebastian Koch, Karl Markovics, Eva Löbau.

La 2: 'Martin Eden' (22.00)

Martin Eden es un chico humilde de pueblo que se gana la vida trabajando como marinero. Un día, Martin defiende de una agresión a Arturo, un joven de clase alta. Como agradecimiento, éste invita a Martin a su hogar y poco a poco le va introduciendo en su estilo de vida. El joven conoce así las ventajas de la educación, y ve esto como una oportunidad para progresar y convertirse en el escritor que ha decidido que quiere ser, mientras aprovecha al máximo el tiempo entre lujos. Martin recibirá un impulso inesperado cuando conozca a Elena, la hermana de Arturo, de la que se enamora al instante.

Martin Eden. Ita., 2019. 129 min. Drama. Dir.: Pietro Marcello. Int.: Luca Marinelli, Jessica Cressy, Carlo Cecchi, Denise Sardisco, Vincenzo Nemolato, Carmen Pommella, Autilia Ranieri, Marco Leonardi, Savino Paparella, Elisabetta Valgoi.

Antena 3: 'La sonrisa etrusca'

Rory MacNeil (Brian Cox) es un escocés cascarrabias que abandona a regañadientes su querida y apartada isla de Vallasay para viajar a San Francisco en busca de tratamiento médico para su enfermedad terminal. Al mudarse con su hijo, al que hace quince años que no ve, la vida de Rory sufrirá una transformación a través del vínculo que establece con su nieto, justo cuando menos se lo espera.

The Etruscan Smile. EE.UU., 2018. 107 min. Dir.: Oded Binnun, Mihal Brezis. Int.: Brian Cox, Rosanna Arquette, JJ Feild, Thora Birch, Treat Williams, Tim Matheson, Peter Coyote, Emanuel Cohn, Clive Russell, Josh Stamberg.

Cuatro: 'Tres anuncios en las afueras' (22.15)

Productora

Mildred Hayes (Frances McDormand), una mujer de 50 años cuya hija adolescente ha sido violada y asesinada, decide iniciar por su cuenta una guerra contra la Policía de su pueblo, Ebbing, al considerar que no hacen lo suficiente para resolver el caso y que se haga justicia. Su primer paso será contratar unas vallas publicitarias denunciando la situación y señalando al jefe de policía, William Willoughby (Woody Harrelson), como responsable principal de la pasividad policial.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Reino Unido, 2017. 112 min. Thriller. Dir.: Martin McDonagh. Int.: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, John Hawkes, Peter Dinklage, Caleb Landry Jones, Lucas Hedges, Abbie Cornish, Brendan Sexton III, Samara Weaving.

Telecinco: 'Si yo fuera rico' (22.00)

Santi es un joven en apuros que, de la noche a la mañana, se vuelve rico. Muy rico. El problema es que lo “mejor” que podrá hacer es no contárselo a sus amigos. Y mucho menos a su pareja, claro.

Si yo fuera rico. Esp., 2019. 98 min. Dir.: Álvaro Fernández Armero. Int.: Álex García, Alexandra Jiménez, Adrián Lastra, Diego Martín, Jordi Sánchez, Bárbara Santa-Cruz, Paula Echevarría, Franky Martín, Antonio Resines, Gorka Lasaosa.

Programación películas viernes 4 de noviembre

La 1: 'El becario' (22.15)

Ben Whittaker (Robert De Niro) un viudo de 70 años que descubre que el retiro no es como pensaba así que ve una oportunidad de seguir en activo incorporándose como becario en una web de moda fundada por Jules Ostin (Anne Hathaway). La joven dueña de este exitoso negocio online acepta a regañadientes que la compañía contrate a Ben. Sin embargo, poco a poco irá dándose cuenta de lo indispensable que puede volverse para la empresa este señor.



The Intern. EE.UU., 2015. Comedia. 121 min. Dir.: Nancy Meyers. Int.: Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo, Nat Wolff, Drena De Niro, Adam DeVine, Wallis Currie-Wood, Anders Holm, Liz Celeste.

La 2: 'Átame' (22.00)

El deseo

Historia de nuestro cine ofrece una noche especial dedicada a nuestro actor más internacional, Antonio Banderas, primero como actor y luego como director. Por eso en primer lugar se emite Átame, de Pedro Almodóvar, y a continuación, su paso detrás de la cámara en El camino de los ingleses.

Tras pasar su infancia y parte de su juventud de orfanato en orfanato, Ricky, huérfano desde los 3 años, solo sueña con Marina, una actriz que coquetea con las drogas y que actúa en películas pornográficas y de terror. Dispuesto a cualquier cosa por conseguir su amor, el chico la rapta. El cautiverio y los intentos de huída iniciales desembocan finalmente en una relación sentimental auténtica.

Átame. Esp., 1989. Comedia. 97 min. Dir.: Pedro Almodóvar. Int.: Victoria Abril, Antonio Banderas, Loles León, María Barranco, Rossy de Palma, Julieta Serrano, Francisco Rabal, Lola Cardona, Montse G. Romeu, Emiliano Redondo.

Cuatro: 'La Momia' (22.15)

Tras permanecer largo tiempo sepultada en las profundidades del desierto, una princesa de una antigua civilización se despierta en la actualidad para vengarse de aquellos que le arrebataron su destino.



The Mummy. EE.UU., 2017. Aventura. 105 min. Dir.: Alex Kurtzman. Int.: Tom Cruise, Russell Crowe, Annabelle Wallis, Sofia Boutella, Jake Johnson, Courtney B. Vance, Marwan Kenzari, Simon Atherton, Stephen Thompson, James Arama.