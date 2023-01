Esta noche, los fans estadounidenses se despedirán del Dr. Max Goodwin con la emisión de los dos últimos episodios de New Amsterdam en NBC. Ambos episodios estarán disponibles para su emisión al día siguiente en Peacock Premium. Mientras tanto, en España, hemos podido ver las cinco temporada a través de Fox y es una de las series de Netflix más vistas.

Mucha gente ha visto New Amsterdam en FOX, pero todo un nuevo grupo de espectadores conoció la serie cuando debutó en Netflix en 2021. Las dos primeras temporadas de New Amsterdam ya están disponibles en el servicio de streaming, y fueron un auténtico éxito, convirtiendo a la serie en una de las más vistas de médicos de los últimos años. Eso ha hecho que muchos usuarios se pregunten cuándo debutará la tercera temporada en Netflix. De momento, nos hemos tenido que confirmar con las 10 mejores curiosidades de New Amsterdam.

¿Cuándo llegará exactamente la temporada 3 de New Amsterdam a Netflix? Aquí tienes todo lo que necesitas saber.

'New Amsterdam' Temporada 3: fecha de estreno en Netflix

Las temporadas 1 y 2 del popular drama médico de la NBC ya están disponibles en Netflix. En EE.UU. New Amsterdam se ha añadido recientemente a la sección "merece la pena esperar" de Netflix, con un aviso que dice: "Temporadas a partir del 1 de febrero." ¿Qué significa esto exactamente? Sabremos más cuando Netflix publique su lista de "Nuevos títulos" para febrero de 2023, pero nuestra mejor suposición es que la temporada 3 y la temporada 4 se añadirán el 1 de febrero de 2023.

La temporada 5 también es una posibilidad, pero el final de la serie están muy recientes y es muy poco probable que se estrenen tan pronto en Netflix. Pero eso es lo que nos llega desde América, pero qué pasa en España. Pues de momento la única manera de ver las temporadas 3 a 5 en España es en FOX y en su servicio a demanda disponible en la mayoría de plataformas de pago. Pero de momento seguimos sin noticias de si la temporada 3 aparecerá en Netflix, donde hace unos años se convirtió en la serie más vista de la plataforma durante semanas.