La segunda temporada de Sombra y hueso, la serie de Netflix, ya está en la calle y, aunque el final ata bien varios cabos de la trama, también deja varias preguntas. La segunda temporada volvió con caras conocidas, siguiendo a Alina y Mal en su búsqueda del segundo amplificador, a Kaz Brekker y sus Cuervos en su próximo atraco, y los intentos de Nina de liberar a Matthias de la prisión de Hellgate. También sigue al todavía muy vivo General Kirigan, alias el Oscuro, en su búsqueda de todo Ravka para ponerlo bajo su control.

Esta temporada también se han introducido nuevos personajes, como Nikolai Lantsov, el príncipe bastardo de Ravka, sus leales guardaespaldas y amigos, los gemelos Tamar y Tolya, y el nuevo experto en demoliciones de los Cuervos, Wylan. Cada uno de ellos ha aportado nuevos argumentos e historias a la segunda temporada de Sombra y hueso, y algunos de ellos han establecido una clara narrativa para la temporada 3, en caso de que se produzca. Aún así, el final de la temporada 2 de Sombra y hueso deja algunas preguntas sin respuesta.

'Sombra y hueso' Temporada 2 final explicado: los poderes de Alina

La temporada 2 de Sombra y hueso terminó con una nota sorprendente. Durante la coronación de Nikolai, un extraño Grisha Fjerdan ataca a los invitados y Alina sale en defensa del nuevo rey. Sin embargo, en lugar de lanzar una espada de luz, el corte que lanza es de sombra, igual que el Darkling. Es un momento inquietante, pero también confuso. Con el Oscuro oficialmente muerto, no debería ser posible que Alina invocara sus poderes de sombra.

Sin embargo, la temporada 2 de Sombra y hueso se ha tomado algunas libertades extremas con respecto a los libros y ha modificado ciertos puntos de la trama. En los libros de Sombra y Hueso, la conexión entre Alina y el Oscuro que David revela no es sólo una cuestión de sueños y visiones. Alina descubre que, del mismo modo que el Oscuro puede arrebatarle sus poderes de luz, ella puede volver su conexión contra él y ejercer sus poderes de sombra. El hecho de que Alina pueda utilizar sus poderes en Sombra y Hueso sugiere que el Oscuro puede no estar muerto después de todo, o al menos que una parte de él permanece en la Tierra, si no dentro de la propia Alina. También podría sugerir que, al igual que los monstruos de las sombras nichevo'ya surgieron para proteger al Oscuro en tiempos de peligro, el Oscuro, si aún existe en algún nivel, se manifiesta ahora para proteger a Alina.

'Sombra y hueso' Temporada 2 final explicado: Jurda Parem

La repentina aparición de la asesina grisha en la coronación de Nikolai fue sorprendente y espeluznante. Sus poderes eran aterradores, más allá de los de un Rendidor del Corazón normal, y aplastaba mentalmente los cuerpos de los invitados hasta que la sangre volaba de sus bocas y narices. La razón es que el Heartrender estaba bajo los efectos de la droga jurda parem. El origen exacto en la serie no está claro, pero en los libros, es creada accidentalmente por un químico de Shu para ocultar los poderes Grisha de él y su hijo. En lugar de eso, hace lo contrario y amplifica el poder de un Grisha hasta niveles aterradores; para los que no son Grisha, es letal. Sin embargo, la droga es altamente adictiva, y el tremendo poder tiene un precio, ya que debilita rápidamente a los Grisha que la consumen; de ahí que el asesino de Heartrender parezca estar tan enfermo. Jurda parem es realmente, como explica Kaz, una droga que podría acabar con el mundo si se extendiera.

'Sombra y hueso' Temporada 2 final explicado: ¿Qué le pasa a Nikolai?

En la temporada 2 de Sombra y hueso, Nikolai Lantsov y sus amigos son atacados por los nichevo'ya de Darkling. Durante la lucha, Nikolai es atrapado por uno de los monstruos de las sombras y apuñalado en el hombro, causándole una profunda herida. Sin embargo, incluso después de la muerte del Oscuro, la herida sigue molestándole. No se está curando, sino que parece estar extendiendo una infección negra por su omóplato. Peor aún, cuando Nikolai se mira en el espejo, no se ve a sí mismo, sino el reflejo de un nichevo'ya.

Como Baghra advirtió a Alina, usar merzost siempre tiene un precio. Aunque Nikolai nunca lo usó, el Oscuro sí; los nichevo'ya son criaturas de merzost. Esencialmente, la mordedura infectó a Nikolai con esta misma magia oscura. En los libros, convierte a Nikolai en una criatura demoníaca de tipo gárgola con ojos negros, alas y colmillos. En la serie Sombra y Hueso, parece infectarle con el mismo poder oscuro y agotador que tenía el Oscuro. También es posible que, en lugar de transformarse aleatoriamente en el monstruo alado de los libros, Nikolai se convierta ocasionalmente en un monstruo de las sombras en la tercera temporada.