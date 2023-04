Cada cierto tiempo nos gusta adentrarnos en un universo literario a través de series y películas que lo traspasan a la pantalla y, en el campo amoroso, más aún cuando se trata de la ficción de época, hay una reina: Jane Austen. Ella nos ha deleitado con Orgullo y prejuicio, Emma o Sentido y sensibilidad. Pero entre las múltiples adaptaciones de Jane Austen hay una que es única por su naturaleza, la novela inacabada titulada Sanditon (1817), que fue adaptada a serie tomando la libertad de continuarla de forma libre. Pues bien, el martes 11 de abril a las 22.00 horas COSMO estrena en primicia en España la tercera y última temporada de Sanditon.



El esperado final de la serie concluirá el destino de su heroína protagonista, Charlotte Heywood, a través del guion de Andrew Davies, quien también firmó la célebre adaptación televisiva de Orgullo y prejuicio que protagonizó Colin Firth en 1995 para la BBC. Ambientada en la Inglaterra del siglo XIX, Sanditon narra la llegada de la impetuosa Charlotte a la localidad del título, un pueblo de pescadores que aspira a convertirse en un prominente destino turístico para las clases altas.

Sanditon: sinopsis y reparto de la temporada 3 (y final) de la serie de COSMO

La tercera temporada Sanditon muestra cómo esta población se ha convertido en todo lo que Tom Parker (Kris Marshall, Crimen en el paraíso) siempre había soñado: el destino favorito de las clases altas; un resort en auge para las élites que ha conseguido construir con la ayuda de su mujer Mary (Kate Ashfield, Line of Duty). Sus calles, sus playas y sus casas han sido escenario de numerosas pasiones y desencuentros amorosos, de secretos, mentiras, confesiones, alegrías y desdichas… ¡Y en esta última entrega asistiremos a un festín de emociones!



Tras el impactante desenlace de la temporada 2 de Sanditon, con Charlotte Heywood (Rose Williams, j) de vuelta a casa y con un prometido en ciernes, la temporada final arranca con el regreso de la joven a Sanditon. Viaja junto a su futuro marido, el granjero Ralph Starling, (Cai Bridgen, j) para la gran fiesta de cumpleaños de su amiga Georgiana Lambe. Por otra parte, la noticia del futuro enlace fue una de las sorpresas que dejó el final de la segunda entrega, pero la flamante pareja formará un complicado triángulo amoroso con Alexander Colbourne (Ben Lloyd-Hughes, Divergente), antiguo empleador de Charlotte, y el segundo hombre que rompió su corazón.



En esta tercera temporada asistiremos al cumpleaños de Georgiana Lambe, (Crystal Clarke, Agatha Christie: Inocencia trágica) el ansiado día en que toma por fin toma posesión de su herencia, pero mientras recibe los regalos de los Parker, no podrá evitar pensar en la infructuosa búsqueda de su madre, quien según la carta que Sidney Parker dejó escrita antes de morir está viva. Además, veremos como la joven ayuda a su gran amigo Arthur Parker () y lucha en los tribunales para proteger su recién adquirida herencia. Lo hará con la ayuda de Samuel Colbourne (Liam Garrigan, j), reputado abogado que llega a Sanditon motivado por su hermano Alexander.



Entre las grandes sorpresas de esta tercera temporada, una nueva familia llega a Sanditon. Se trata de los Montrose, unos aristócratas que no están pasando por su mejor momento financiero. La matriarca de la familia, Lady Montrose (Emma Fielding, j) tiene un plan: emparejar a sus dos hijos, Lady Lydia Montrose (Alice Orr-Ewing, j) y Lord Henry Montrose (Edward Davis, j). ¿Qué más puede ocurrir?