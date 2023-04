Por fin se ha publicado el primer teaser tráiler de la temporada 6 de Black Mirror, y por algo ha tardado cuatro años en llegar. La primera temporada de la serie distópica de Netflix se estrenó en 2011 y se disparó a la popularidad con su oscura narración de estilo antológico. Black Mirror continuó su éxito y se crearon cuatro temporadas más con Charlie Brooker a la cabeza, que se estrenaron en 2013, 2016, 2017 y 2019, así como la película interactiva Bandersnatch en 2018. Black Mirror retuerce la vida futura con tecnología innovadora para crear historias oscuras y escalofriantes no demasiado improbables que han sido muy elogiadas en el pasado.

Tras cuatro años de casi silencio sobre las futuras temporadas de Black Mirror, por fin se ha publicado un teaser tráiler. En el tráiler de Black Mirror aparecen estrellas como Aaron Paul, Annie Murphy, Anjana Vasan, Michael Cera y Salma Hayek. Charlie Brooker vuelve a ser el guionista de la temporada 6, que será bastante diferente de las cinco primeras, con más episodios y una posible secuela. A pesar de los retrasos en el regreso de Black Mirror, parece que volverá tan oscura como siempre.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Netflix no pudo llegar a un acuerdo para hacer la temporada 6 de 'Black Mirror'

Se dio por hecho que Brooker no empezó a trabajar en la temporada 6 de Black Mirror debido a las dificultades que atravesaba el mundo durante la pandemia, e incluso declaró a Radio Times: "No sé qué estómago habría para historias sobre sociedades que se desmoronan". Sin embargo, aunque Brooker se centró en escritos más cómicos, como su falso documental Death To 2020, una de las principales razones del retraso de Black Mirror fueron los derechos de propiedad intelectual. Los derechos de Black Mirror pertenecían a Endemol Shine Group, donde Brooker y la productora Annabel Jones trabajaban antes de marcharse para fundar su propia empresa.

Brooker y Jones no pudieron llevarse los derechos de Black Mirror, y Netflix y Endemol Shine Group intentaron llegar a un acuerdo, pero fue en vano. Banijay compró Endemol Shine Group, por lo que los derechos de Black Mirror pasaron a Banijay. Desde entonces, Netflix ha intentado llegar a un acuerdo con Banijay, y hubo rumores sobre un spin-off de Black Mirror con el episodio "USS Callister" en 2021, pero no se llegó a nada. Los acuerdos sobre la temporada 6 de Black Mirror se enfriaron y hubo pocas actualizaciones, hasta mayo de 2022.

Netflix

Cómo Netflix ha conseguido hacer la temporada 6 de 'Black Mirror'

Black Mirror se renovó en 2022 con Netflix porque finalmente se había llegado a un acuerdo con Banijay y Netflix (vía Variety). A pesar de marcharse para crear su propia empresa, Brooker y Jones siguen involucrados. La producción de la temporada 6 de Black Mirror comenzó en mayo de 2022 y volvió a rodarse bajo un nombre en clave, esta vez "Red Book", para garantizar el secretismo de la producción. En la línea de las temporadas anteriores, la 6ª temporada de Black Mirror se desarrolla en todo el mundo y en el espacio, y está pensada para ser más cinematográfica, con cada episodio como si fuera su propia película.

El teaser tráiler de la temporada 6 de Black Mirror revela poco sobre las historias individuales, pero muestra el típico caos social por el que es conocida la serie de Netflix. Charlie Brooker también va a romper algunas de sus propias reglas de Black Mirror, ya que se pueden ver imágenes de Aaron Paul, que hizo un cameo en "USS Callister", en una nave espacial muy similar. Es probable que este episodio sea una secuela de "USS Callister", algo que nunca se ha hecho antes en Black Mirror. También se espera que la sexta temporada tenga más episodios de lo habitual, así que puede que haya tardado cuatro años, pero Black Mirror volverá a un nivel completamente nuevo.