El futuro de la serie había quedado en el aire tras el estreno de la temporada 5 en junio de 2019, pero, según Variety, hay una nueva serie de drama distópico en el horizonte.

Aunque los detalles de la trama aún se mantienen en secreto, la publicación informa de que el casting ya está en marcha, y añade que la nueva temporada tendrá más episodios que su predecesora, y que cada episodio seguirá el ejemplo de la temporada 5 y se producirá como una película individual.

Netflix confirma la temporada 6

Esta nueva entrega será la primera temporada que se produzca tras la salida del creador Charlie Brooker y su compañera Annabel Jones de la productora House of Tomorrow, que tiene los derechos del drama distópico de ciencia ficción.

El dúo abrió su propia productora, Broke and Bones, pero los derechos de la serie siguieron ligados a House of Tomorrow, ahora propiedad del Grupo Banijay. Tres años después, parece que los fans pueden estar tranquilos porque se ha llegado a un acuerdo entre las dos empresas y Netflix.

Sin embargo, a tenor de los comentarios anteriores de Brooker, si hubiera sido por los creadores de entonces, la temporada 6 aún habría tardado en llegar a nuestras pantallas.

En 2020, Brooker había puesto en duda cualquier plan para futuras historias ambientadas en el mundo de Black Mirror, admitiendo que su nuevo objetivo era "hacer reír".

"En este momento, no sé qué estómago tendrían las historias sobre sociedades que se desmoronan, así que no estoy trabajando en una de ellas", dijo a través de RadioTimes. "Me apetece retomar mis habilidades cómicas, así que he estado escribiendo guiones destinados a hacerme reír".

El creador ha seguido colaborando con Netflix en sus especiales de falso documental Muerte a 2020 y Muerte a 2021, y en la película interactiva de animación Ladrón de gatos. La última temporada de Black Mirror contó con sólo tres episodios tras su especial interactivo, Bandersnatch. La temporada también estuvo repleta de estrellas, con apariciones de Andrew Scott, Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace y Miley Cyrus.

