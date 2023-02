¿Quieres aprender a cocinar cuidando tu salud y la del planeta? En colaboración con Tulipán te vamos a revelar trucos y consejos que te ayudarán a cambiar tu forma de cocinar y así conseguirás que tus platos serán más saludables y sostenibles.

Te explicamos las mejores técnicas de cocinado, los beneficios de alimentos y la mejor manera para aprovechar al máximo los ingredientes de tus platos. ¿Te apuntas? Descubrirás todo los que debes hacer para cocinar con un mejor resultado para la salud de tu familia.



Canapés variados

Si los cortas con cortapastas conseguirás formas divertidas. También puedes cortar pan de barra en rebanadas finas y hornearlas a 200 ºC 6 minutos con calor arriba y abajo, este pan tostado durará 3 meses en un recipiente hermético.

Legumbres envasadas

Resultan muy versátiles y socorridas pero a veces son difíciles de sacar del bote sin que se rompan... El truco infalible: retira la tapa y mete el bote en el microondas durante unos segundos, las legumbres saldrán fácilmente.

Tulipán y la repostería

¡Son la combinación perfecta! Las masas quedan esponjosas y elásticas, con el grado justo de humedad para que el resultado sea el que ves: dorado y apetecible por fuera y esponjoso por dentro.

Cómo desmoldar la tarta de queso

Para empezar, conviene elegir un molde desmontable –de metal o de silicona–, forrarlo con papel sulfurizado y untarlo con margarina vegetal. Prepara la tarta siguiendo la receta y la desmoldarás sin problema.

Calcular carne para barbacoa

Cuando hay muchos comensales, a veces es difícil calcular cuánto comprar. En términos generales, si vas a hacer carne calcula entre 350 y 400 g por persona. Dependiendo si vas a completar con verduras, ensaladas, aperitivos...

¿Cómo cuidarte en verano?

El verano es relax, diversión... pero también tenemos que prestar atención a aspectos como la hidratación: debido a las altas temperaturas, el cuerpo necesita un aporte extra de agua, aquí te ofrecemos una opción muy atractiva con frutas frescas.

¿Qué alimentos protegen la piel en verano?

En los meses de calor es conveniente tener especial cuidado con la piel. Además de un buen protector solar, cuidarla por dentro es muy importante, para ello se deben tomar alimentos ricos en vitamina C, betacarontenos y vitaminas B y E.

¿Qué es el kéfir?

Es un lácteo que ha sido dos veces fermentado y es muy aromático. Es probiótico (beneficia la flora intestinal). Lo puedes tomar solo, con trocitos de fruta, canela..., enriquecer cremas de verduras o como base de salsas.

Enriquece tus helados caseros

Prueba a espolvorear tu helado con almendras laminadas (combinan muy bien con el chocolate), pistachos (le van de miedo a la menta), nueces (muy ricas con vainilla)... Además de textura y sabor, te aportarán fibra, calcio y proteínas.

Tulipán se renueva

La marca de margarina vegetal con ingredientes 100% naturales renueva la receta de Tulipán original (el rojo) y Tulipán con sal (el amarillo). Ahora disfrutamos del sabor de siempre pero sin aceite de palma.

Además, contiene vitaminas A, D y E, imprescindibles para el correcto funcionamiento del organismo.Disfrútalo untado en el desayuno y como ingrediente en tus recetas y en repostería.

Cocinar con cava

Carnes, aves, pescados, arroz... son los candidatos idóneos para cocinar con cava. El cava aporta un toque de acidez a las salsas que combina muy bien con el resto de los ingredientes. Atrévete a probarlo.

Propiedades del maíz

El maíz es rico en fibra y también en hidratos de carbono. Pero además es un ingrediente interesante porque es fuente de antioxidantes que combaten tanto los radicales libres como el envejecimiento celular.

La alimentación de los niños en verano

En esta época, los más pequeños tienen un desgaste de energía muy alto debido a la piscina, los juegos y las actividades al aire libre. Por ello, hay que cuidar mucho su alimentación, que ha de ser equilibrada y saludable para que puedan mantener su ritmo.

Dulces con gelatina

La gelatina con fruta es un postre de lo más veraniego. Pero evita utilizar piña, papaya, guayaba... porque tienen mucho zumo y esto impide que la gelatina cuaje bien.

Pescado para niños

El pescado rebozado es una cena que los niños comen muy bien. Después de pasar por harina y huevo, rebózalos con cereales y frutos secos ligeramente machacados. Les encantará.

Helados caseros

Hacer helados de zumo de fruta en casa es muy fácil, sólo tienes que triturar tu fruta favorita (añade agua si queda muy espesa), rellenar moldes y meter en el congelador. Prueba a mezclar fresas con arándanos y conseguirás divertidos colores.

Carne de cordero

La carne de cordero es una de las más valoradas por los consumidores por su agradable sabor y su versatilidad. Este verano prueba a hacerla en brochetas a la barbacoa y acompáñalas de salsa de yogur. ¡Están buenísimas!

¿Te apuntas a un picnic en la playa?

El verano invita a hacer planes divertidos al aire libre. ¿Y qué mejor plan que un picnic playero? Prepara sandwiches, porciones de pollo para comer con la mano... No olvides la fruta de temporada y ¡a disfrutar!

Tus postres ¡con Tulipán!

La repostería es un placer fácil, divertido y delicioso. El cine y las series le ha rendido culto en multitud de ocasiones, te recordamos algunos: Friends: el cheesecake que los protagonistas no pueden dejar de comer en más de un capítulo o Notting Hill: el brownie es el broche de oro en la cena entre amigos.Ni qué decir tiene que uno y otro tienen un ingrediente en común: la margarina vegetal Tulipán.

Glaseados coloridos

Quedan muy bonitos en tartas pero también en bollería. Prueba a mezclar los colores básicos de los colorantes alimentarios y obtener tu color favorito.

Frutas de verano ¡disfrútalas!

El verano llena de color las fruterías. Es ahora cuando podemos encontrar las frutas más refrescantes y con más cantidad de agua: fresas, sandía, melón... Con las temperaturas elevadas es mejor conservarlas en la nevera y sacar 1/2 hora antes de consumir.

Briuats deliciosos

Esta preparación es típica de la cocina marroquí. Podrás encontrar estos crujientes triángulos rellenos con carne de cordero, pescado, marisco, verduras… o dulces con almendras y miel.

Frutos rojos siempre a punto

Los combinados de frutos rojose ir tirando de ellos para postres espectaculares como helado, smoothies o para acompañar un queso batido o yogur natural.

Cenas en la terraza

Elaborar un menú sencillo y divertido es ideal para una cena desenfadada en la terraza. Mientras ves el fútbol o estás en compañía de amigos y familia comienza con unos aperitivos variados, un plato principal como el risotto y como broche de oro, un postre espectacular como el helado con frutos rojos.

Aceitunas crujientes

Las aceitunas han resultado un ingrediente muy versátil en multitud de platos. Esta semana te proponemos dejarlas crujientes. Para ello, sécalas con papel de cocina y repártelas en un plato. Ponlas en el microondas 13-15 minutos a 320 w de potencia. Si quedan húmedas, ponlas un par de minutos más.

Hidratar las pasas

Las uvas desecadas, conocidas como pasas, pueden emplearse en preparaciones dulces o saladas. Pero si las ponemos directamente, quedarán duras. Te recomendamos que antes de usarlas las pongas en un vaso con agua muy caliente y un buen chorro de ron, quedarán blandas y jugosas.

La mejor margarina para tus tostadas

A todos nos ha pasado, vas a untar la tostada, ¡y se rompe! Esto no te volverá a pasar si para tus tostadas utilizas margarina vegetal Tulipán, aunque acabes de sacarla de la nevera, su textura siempre es la adecuada para untar, se deslizará por el pan sin ningún problema. No necesitas sacarla de la nevera antes de usarla, en cualquier momento el resultado es óptimo.

Crepes perfectos

Utiliza siempre una sartén pequeña o mediana, bate la mezcla con varillas, añade margarina para que la masa resulte homogénea y reparte con un cucharón las porciones para que las tortitas salgan iguales.

Qué es la polenta

Es un alimento a base de harina de maíz hervida originario del norte de Italia. Ideal como guarnición o como base de otras recetas. La polenta es rica en fibra, minerales y vitaminas del grupo B.

Cocinar con niños

Es una manera de que adquieran valores como el trabajo en equipo y de que desarrollen su motricidad fina y su creatividad. Anímales a preparar contigo sándwiches, mini hamburguesas, ensaladas, galletas… Además de divertirse, aprenderán a comer sano.

Soldaditos de Pavía

Típicos de Madrid y de algunas zonas de Andalucía se llaman así porque recuerdan al uniforme de los húsares españoles que lucharon en la Batalla de Pavía, allá por el siglo XVI. Un bocadito de historia ideal para el aperitivo.

¿Queso a la plancha?

Si no lo has probado aún, no puedes esperar más. Es una de las delicias de la gastronomía canaria, allí se hace con queso herreño, un queso de cabra muy sabroso. Córtalo en lonchas gruesas para que no se deshaga en la plancha.

¿Qué es la gastronomía sostenible?

El 18 de Junio se celebra el Día de la Gastronomía Sostenible, la ONU lo decretó en 2017 para concienciar de la importancia de adquirir nuevos hábitos alimenticios que contribuyan no sólo al bienestar de la población, sino también a la protección de los recursos que provienen de la tierra.

Rutinas para ganar salud y años de vida

Desde ProActiv nos dan las claves para vivir más y mejor: Disfrutar de un descanso real. Realizar actividad física constante y moderada. Potenciar la dieta vegetal. Mantener la mente en forma. Consumir alimentos funcionales.

Un pollo, dos opciones de relleno

¿Cansado del mismo relleno? Prueba estos dos:Opción 1: salchicas frescas, pasas, cebolla, miga de pan y vino blanco. Opción 2: manzana golden, ciruelas secas, ajo, vino de Jerez, agua y tomillo.

Ojo con las zanahorias

Es el alimento más rico en beta-carotenos, sustancia que en el cuerpo se transforma en vitamina A y ésta es esencial para la vista, el estado de la piel, los tejidos y para el buen funcionamiento de las defensas.

Cocina griega, placer fusión

Con una clara base mediterránea, pero también con toques de Oriente Medio y los Balcanes, es rica en preparaciones (musaka, tzatziki –en la foto–, tyropita) y sabores. Por ejemplo descubre milopita, un dulce típico llegado de Grecia.

Trufas, un ingrediente de lujo

Existen diferentes tipos de trufas, pero todas ellas comparten su característico –e intenso– sabor. Aromatizando aceite de oliva, en láminas o en polvo, pueden acompañar huevos, queso, pasta...

Brevas, de temporada

La higuera da dos frutos, ahora las brevas y para septiembre, los higos. Son ricos en agua e hidratos de carbono, por lo que su valor calórico es elevado pero es recomendable para deportistas. Contiene provitamina A de acción antioxidante. Este nutriente se transforma en vitamina A cuando el cuerpo lo necesita y es esencial para la visión, la piel, los huesos... Y, además, están buenísimas.

Cocinar con cuajada

Se puede comer tal cual, pero también se emplea para dar consistencia y forma a pasteles y tartas como algunas elaboradas con café, chocolate o frutas.

Garbanzos, más allá del cocido

Aunque el cocido, los potajes y demás preparaciones son muy populares, el garbanzo puede formar parte de ensaladas, hummus y también de preparaciones veganas como los garbanzos guisados.

Diviértete comiendo

Tanto cocinar como comer puede ser muy divertido. Prepara unas tostadas (doradas en la sartén con Tulipán) y sirve la ensaladilla rusa como si fueran buhitos. Unas rosquitas de pan, dos cuartos de huevo duro, unas tiras de zanahoria y un poco de perejil te ayudarán. Los ojos son de aceitunas negras y el pico de pimiento rojo. Queda bonito, ¿verdad?

Decorar galletas

Cuando hacemos galletas en casa es habitual glasearlas. Para que el glaseado quede perfecto asegúrate de que las galletas estén bien frías, así quedará mucho más igualado y brillante.

Pasta con limón

No es una preparación a la que estemos muy acostumbrados. Pero los italianos hacen que uno de sus platos fetiche, la pasta, adquiera frescura y aroma con uno de los ingredientes más mediterráneos: el limón.

¿Qué es una alimentación saludable?

La Fundación Española de Nutrición (FEN) apunta a que "una alimentación saludable debe de ser equilibrada, variada y moderada" y también apunta a que "además debería ser segura, sostenible y social". El equilibrio se consigue cuando el balance entre la energía ingerida y la consumida es el mismo. La variedad está en consumir alimentos de cada grupo. La moderación es comer de todo, pero sin excesos.

Horneados dorados

No olvides 'pintar' el hojaldre, la masa quebrada o la de empanada antes de meter tu pastel –dulce o salado– al horno. Puedes pintarlo con yema de huevo batido, y si eres vegetariano puedes hacerlo con leche de almendras.

Judías aún más verdes

Para conseguir que una vez cocidas conserven su color, sigue estos pasos:

-Hierve en agua con sal, no muy salada, e introduce en el agua antes de que hierva.

-Retira en cuanto estén al dente. Cuanto más tiempo cuezan más pálidas quedarán.

La importancia de la familia

Naciones Unidas decretó el 15 de mayo como el Día Internacional de las Familias. El objetivo es crear conciencia sobre el papel fundamental de las familias en la educación de los hijos y también dar a conocer cómo les afectan los procesos sociales, económicos y demográficos. Es un buen día para juntarnos (con todas las medidas de seguridad que requieren los tiempos) y disfrutar de los miembros de la familia más cercanos.

Un menú para mamá

El Día de la Madre bien merece un menú de fiesta. Además de la comida, añade pequeños detalles como mensajes escritos por los niños o unas flores frescas en la mesa. ¡Disfrutad del día juntos!

¿Qué es una mandolina?

Seguro que has visto en muchas recetas que te recomiendan usar la mandolina: éste es un utensilio de cocina que sirve para hacer rodajas o tiras de grosor uniforme que facilita igualar la cocción y que cuida la presentación.

Es tiempo de cerezas, disfrútalas

Son bonitas, sirven de pendientes... y están riquísimas. Además, son depurativas y antioxidantes y gracias al ácido salicílico que contienen (sí, como la aspirina), también son antiinflamatorias.

Cuida tu vaporera

Antes de usarla por primera vez conviene mojar la vaporera de bambú con agua fría. Después de cocinar, lávala con agua tibia, a mano, sin sumergir y con un estropajo suave. Deja secar al aire antes de guardar.

Masa quebrada casera

La masa quebrada, también conocida como pasta brisa, se emplea tanto para recetas dulces como saladas. Cuando sean dulces, añadimos azúcar, si son saladas no. Pero siempre ponemos una pizca de sal.

Dulces caseros, siempre con tulipán

La repostería no tiene por qué ser complicada. Esta deliciosa tarta de galletas y chocolate, es muy sencilla y ha sido un clásico en las celebraciones infantiles de muchos de nosotros. Encontrarás la receta en www.tulipan.es

¿Qué son las chalotas?

Las pequeñas y sabrosas chalotas son de la misma familia que la cebolla, el ajo o el puerro. Tienen un sabor suave y dulce. Si no tienes a mano para una preparación, sustituye por la parte blanca del puerro y un ajo.

Cómo separar las claras de las yemas

Separar las claras de las yemas no siempre es fácil. Se suele hacer pasando la yema de una mitad a otra de la cáscara de huevo, pero también puedes hacerlo con un embudo. La yema quedará arriba, la clara caerá por el embudo.

Día de la Madre Tierra

El 22 de Abril se conmemora el Día de la Madre Tierra. La ONU lo decretó en 1970 para concienciar sobre la contaminación, la necesidad de conservar de la biodiversidad y alertar de otros problemas que afectan al planeta. Qué podemos hacer para contribuir: Utiliza las 3R: Reduce, Reutiliza y Recicla; ahorra agua, energía y papel; usa bolsas de tela para comprar y elige opciones vegetales en tu cesta de la compra.

Crepes caseros

Dulces o saladas, resultan versátiles y deliciosas. Unas recomendaciones para que queden perfectas: utiliza una batidora o varillas eléctricas para mezcar bien los ingredientes y que no queden grumos. Deja reposar la masa un mínimo de 30 minutos.

Cocer coliflor sin olor

La coliflor es rica en agua, vitamina C, ácido fólico y minerales: potasio, magnesio y calcio. Para evitar que huela al cocer, pon un chorrito de leche al agua de cocción y así, además, mantendrá un bonito color blanco.

¿Qué leche vegetal se consume más en España?

En nuestro país las leches vegetales lideran las ventas de alimentos vegetales. La más consumida es la leche de avena (que ha crecido un 25% en ventas desde el último año), seguida de la leche de soja y la de almendras.

Bechamel sin grumos

Derrite la margarina vegetal, añade la harina, remueve para que se haga un poco y no sepa a crudo e incorpora, poco a poco, la leche, pero nunca fría, sino caliente o templada. De este modo, evitarás los grumos.

Conservar frutos secos en casa

Si compras frutos secos o semillas en bolsa, cuando abras ésta es mejor que los pases a recipientes con cierre hermético para que no se enrancien. Si son de cristal, mejor, porque así los tendrás siempre a la vista.

Proteínas vegetales

Hay muchos alimentos vegetales ricos en proteínas de alto valor biológico, entre ellos: lentejas y legumbres, tofu, tempeh, soja, champiñón, frutos secos como los cacahuetes, alga wakame, espinacas, quinoa, semillas como las pipas de calabaza o girasol y el sésamo.

Cítricos bio

Cuando vayas a emplear la piel de los cítricos, bien entera o en ralladura, cómpralos bio, así tienes la garantía de que no contienen ningún producto químico.

Fritos dorados

Cuando fríes los empanados, el pan va quedando en la sartén y se acaba quemando. A mitad de fritura, retira la sartén del fuego, cuela el aceite y limpia la sartén con papel de cocina. Vuelve a poner el aceite y sigue friendo.

Una alternativa vegetal al queso

Es un preparado vegetal a base de ingredientes naturales: aceite de coco no hidrogenado, sin grasas trans, sin colesterol ni conservantes. Sin lactosa y enriquecido con vitamina B12 y betacarotenos. Pruébalo en lonchas: elige entre original y cheddar, ideales para fundir y tomar calentitos.

Arándanos antioxidantes

Estas pequeñas bayas son una fuente importante de vitamina C y antioxidantes que protegen las células contra los daños causados por los radicales libres.

Bizcochos perfectos

Antes de volcar la masa en el molde, no olvides untar éste con margarina vegetal Tulipán, se desmoldará perfecto y quedará un bonito y brillante color dorado.

¿Por qué la alimentación vegetal es más respetuosa con el clima?

Los estudios sugieren que la huella de carbono relacionada con la alimentación, por persona, podría reducirse a la mitad eligiendo una alimentación vegetal. En el caso hipotético de que todo el mundo adoptara una dieta vegana, las emisiones de gases de efecto invernadero se reducirían a nivel mundial hasta un 70% para 2050.

Limpiar los champiñones

Para limpiar setas y champiñones hay que hacerlo con delicadeza, retirando la tierra que tengan adherida con un cepillo suave y luego pasándoles un paño o papel húmedo. Quedarán limpios y enteros.

Derretir el chocolate más rápido

Si tienes prisa, en lugar de hacerlo al baño María, puedes poner el chocolate y la margarina vegetal en un recipiente apto para microondas, poner la tapa encima y deja a potencia media un minuto, remueve y si es necesario, poner 20 segundos más.

Un menú para papá

Qué mejor manera de celebrar el Día del Padre que metiéndote en la cocina con los niños para preparar alguna deliciosa propuesta. Seguro que estarán encantados de ayudarte a cocinar el bizcocho de chocolate: remover la masa, untar el molde con Tulipán... ¿se te ocurre un plan mejor?

Qué son los popovers



Los popovers son una preparación inglesa cuyo nombre significa 'saltar por encima' porque la masa crece por encima del molde. Los rellenos son salados y variados. Prueba a prepararlos con tus ingredientes favoritos.

Masas de tartaletas bien horneadas

Antes de rellenar, no olvides hornear la base durante unos minutos, para evitar que suba basta con pincharla con un tenedor. Después, procede a rellenar y seguir las instrucciones de la receta.

¿Cómo comer más sano?

Hay una serie de recomendaciones sencillas que podemos seguir:

1.- Cinco frutas y verduras diarias.

2.- Los cereales, mejor integrales, o al menos, en alguna de las raciones diarias.

3.- Toma sal con moderación.

4.- Escoge preparaciones ligeras: plancha, horno, al vapor...

5.- Elige grasas vegetales, como aceite de oliva o margarina vegetal.

Está en tus manos, apuesta por una dieta saludable

Una de las mejores herramientas con las que contamos para tener una buena salud es nuestra dieta, con ella nos referimos al conjunto de alimentos que tomamos de forma habitual con el objetivo de cubrir nuestras necesidades de energía y nutrientes que conforman los hábitos alimentarios. Cambiar estos hábitos es, la mayoría de las veces, básico para mejorar la salud y controlar el peso.

Cómo ser más sostenibles

La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) nos recuerda que las dietas sostenibles son aquellas que generan un impacto ambiental reducido y que contribuyen a la seguridad alimentaria de las generaciones actuales y futuras, respetando la biodiversidad y los ecosistemas, como hacen los productos vegetales como la margarina.

Que no falten los productos vegetales

Las frutas y verduras son fundamentales para una alimentación equilibrada. Siempre que puedas, elígelas de proximidad y temporada. Tu papel también es importante: recuerda llevar tus propias bolsas cuando vayas a la compra