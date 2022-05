¿Eres un amante de la gastronomía? ¿Necesitas un plan del que poder disfrutar estos días? Si estás en Madrid o tienes pensado visitar la capital española y no sabes qué hacer, te mostramos el plan perfecto. La marca de manzanas Pink Lady® ha nombrado a los ganadores de la undécima edición de su concurso Pink Lady® Food Photographer of the Year. Este es uno de los certámenes más importantes a nivel internacional sobre fotografía gastronómica y ahora, por fin, ha llegado a España una exposición donde podemos ver todas las ganadoras, que ya fueron anunciadas el pasado 26 de abril.

Esta exposición, que es gratuita, estará en la galería Síntesis Digital Lab de Madrid durante dos semanas a partir del 20 de mayo. Un acontecimiento único en nuestro país, ya que es la primera vez que se expone en España este prestigioso certamen, por lo que es la excusa perfecta para acudir y disfrutar de este evento tan especial.

Cedida

Este certamen consiste en un concurso abierto en el que profesionales y amateurs de todo el mundo pueden participar, poniendo en valor la disciplina artística de la fotografía gastronómica. Un concurso que lleva celebrándose desde hace once años y que ahora llega a España para abrirnos a todos el apetito con sus instantáneas, donde se reflejan las costumbres de diferentes culturas y que también sirven como denuncia social.

En esta ocasión, la imagen 'Kebabiyana', del fotógrafo indio Debdatta Chakraborty, ha sido la que se ha alzado con el primer premio. Se trata de una instantanea tomada en Srinagar y con la que se pretende captar la esencia de un callejón entre el humo y los aromas especiados de los wazwan kebabs.

Cedida

El director ejecutivo de APAL, propietario de Pink Lady® y patrocinador de los premios desde 2011, ha confesado que con esta exposición se quiere demostrar también cómo la comida "forma parte de todos los aspecto de nuestra vida y aporta felicidad en el mundo que empieza a resurgir con el fin de los confinamientos". Sin duda, una oportunidad única de poder disfrutar de un plan diferente con el que deleitarse con la belleza estética de estas fotografías tan especiales.

