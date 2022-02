Sin duda, la mujer más buscada estas semanas ha sido la infanta Elena. Desde que salieron las fotos de Iñaki Urdangarin de la mano con otra mujer, y más tarde lanzarán un comunicado la ex pareja a los medios de comunicación confirmando la separación, es dificilísimo saber dónde se refugia la hija de Don Juan Carlos de Borbón. 'Ya son las ocho' ha podido saber en exclusiva dónde se encuentra pasando este duro golpe la infanta y lo confirmaban con una imagen.

La fotografía ha sido gracias a un espontáneo que se ponía en contacto con Aurelio Manzano para tener la información en su programa. En la imagen se puede ver a una infanta muy solitaria, triste y con comida para llevar.

Casi dos semanas después de la noticia que impactaba a todo un país, el programa de Sonsoles Ónega ha conseguido las imágenes más buscadas de la hija pequeña de los Reyes eméritos. Doña Cristina de Borbón se encuentra en Suiza y según ha contado el espontáneo, la infanta estaba paseando por una de las calles más comerciales de la ciudad, pasadas las ocho de la tarde. El espontáneo era capaz de fotografiarla con una bolsa de comida para llevar hasta que los dos guardaespaldas que le acompañaban le interrumpen.

