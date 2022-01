Muchas eran las dudas sobre el estado de salud del rey Juan Carlos. Este 31 de enero, el periodista Carlos Herrera ha desvelado todas las incógnitas. El director de 'Herrera en la Cope' ha viajado a Abu Dabi para visitar la Expo de Dubai y estando allí aprovechó para ponerse en contacto "con el Rey Juan Carlos, que amablemente me brindó unos minutos de su tiempo, me otorgó la confianza de darme un rato de charla y yo le agradecí y le agradezco, como siempre", ha contado en su programa 'Herrera en Cope'.

"¿Cómo me encontré al Rey Juan Carlos? Mucho más delgado y desde luego con un aspecto enormemente saludable. El estado de salud de Juan Carlos de Borbón es todo lo deseable que puede ser el de una persona de su edad. Se mantiene en forma. Hace todos los días ejercicio con ayuda de un fisioEsta de aspecto como no lo he visto en mucho tiempo", ha desvelado el periodista, que además ha compartido una foto de su encuentro en sus redes sociales.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El periodista ha desvelado que el rey emérito "está deseando volver a España", pero que lo hará "cuando concurran las circunstancias oportunas que no creen ninguna inestabilidad a la institución" de su hijo Felipe VI. El periodista también ha desvelado que cuando regrese, estará en España "el tiempo que considere oportuno". Y confirma que padre e hijo están en contacto.



El rey emérito también está al día de la actualidad nacional. Según ha contado Carlos Herrera, "don Juan Carlos lee la prensa de nuestro país, escucha la radio y ve los informativos de televisión".

Don Juan Carlos sobre la infanta Cristina: "¿A qué padre no le preocupa su hija?"

En este encuentro, también hablaron sobre la interrupución del la relación matrimonial de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. "Me habló de los problemas familiares que han surgido con una de sus hijas. Me dijo: '¿A qué padre no le preocupa que su hija pueda estar mejor o peor en función de desavenencias conyugales que parecen definitivas?. Dentro de unos días podré verla y podré darle un abrazo", ha desvelado Carlos Herrera.



Esta es la segunda vez que Carlos Herrera viaja a Abu Dabi para visitar a don Juan Carlos. La primera fue en agosto de 2021 justo cuando se cumplía un año desde que el rey emérito se trasladó a los Emiratos Árabes.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io