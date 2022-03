Victoria Federica ha vuelto a triunfar con su 'look' en la Gala de San Isidro 2022. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar es una amante del mundo taurino, por lo que no ha dudado en acudir a este evento celebrado en Las Ventas para conocer los carteles de la próxima Feria de San Isidro. Un acto donde la sobrina del Rey ha coincidido con su ex pareja, Gonzalo Caballero. A pesar de que ella ha preferido no hacer ningún tipo de declaración, el torero no ha dudado en hablar ante los medios mostrándose muy sincero a la hora de hablar sobre su ex pareja.

El diestro, que mantuvo una relación con Victoria Federica durante un tiempo, no ha dudado en desvelar qué le parece el gran éxito que está teniendo ella a través de sus redes sociales. Además, ha querido explicar cómo le ha visto en este evento tan especial, donde ha conseguido acaparar todas las miradas luciendo un conjunto de dos piezas compuesto por pantalón y chaqueta de lentejuelas bicolor en blanco y negro de la firma española Bleis Madrid. Descubre qué ha dicho haciendo click en el vídeo.

Gtres

Lo cierto es que, aunque su relación amorosa llegó a su fin, parece que ambos han conseguido mantener una buena amistad. Por este motivo, no ha dudado en elogiarle todo lo que ha logrado en este tiempo. Ahora, mientras que ella ha rehecho su vida con Jorge Bárcenas, parece que él es muy feliz junto a su nueva pareja, Julieta Hernández.

Por su parte, Victoria Federica no ha podido evitar acordarse de su abuelo en este evento tan especial, y es que el rey Juan Carlos I es un gran aficionado de los toros, una pasión que le transmitió a su nieta y de la que ahora no pueden disfrutar juntos. "Mi abuelo está bien, y espero que pronto regrese y así poder ir a los toros con él", ha explicado ella confesando que le habría encantado poder disfrutar de este momento junto a él.

