¡Qué tiemblen María Pombo, Dulceida, Madame de Rosa y Anabel Pantoja! Victoria Federica ha llegado pisando fuerte al mundo de las influencers y así lo ha demostrado con su look durante la inaguración del Salón Internacional de la Moda Flamenca en Sevilla. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar ha sido la encargada de amadrinar esta edición y ha viajado hasta la capital hispalense acompañada por su novio, el Dj Jorge Bárcenas. La pareja, más que consolidada, posó en el photocall y se sentó en el front-row, donde no faltaron las miradas cómplices y gesto de amor.

Gtres

Victoria y Jorge disfrutaron de los trajes de flamenca que marcarán tendencia esta temporada. "Mi querida Sevilla", comentaba Vic (como la llaman sus amigos) en sus redes sociales. Pero las tendecias no solo estaban sobre la pasarela. De lo que todo el mundo habla es del look que escogió la sobrina de Felipe VI para este acto, con guiño a las mísmisima Carrie Bradshaw. La hija de la infanta Elena posó en el photocall con unos salones joyas, de Manolo Blahnik (fima favorita del personaje de Sarah Jessica Parker en 'Sexo en Nueva York'). Pero minutos después, decidía cambiarlos por unas sandalias marrones con plataforma.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Gtres

Por sin duda, lo más llamativo de su look han sido sus pantalones. Victoria Federica sorprendió con una original blusa blanca, con elástico en las mangas, y pantalón de lana en color gris adornado en una de las piernas con ligeras plumas de avestruz. Un look firmado por Loewe.

En cuanto a su look beauty, 'Vic' optó por llevar el pelo suelto con ondas y un maquillaje muy natural en el que su sombra de ojos era la protagonista.

Gtres

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io