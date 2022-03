Doña Sofía hace una donación de 30.000 euros para los refugiados de la guerra de Ucrania

Los momentos que han marcado la doña Sofía en vídeo

La reina Sofía acude al besapié del Cristo de Medinaceli

Si algo caracteriza a doña Sofía es la humanidad, naturalidad y la gran labor que aporta a diferentes compromisos sociales. Este miércoles 23 de marzo, su majestad doña Sofía hacía una donación de 30.000 euros para ayudar a los refugiados del pueblo ucraniano. La madre del rey Felipe VI ha respondido muy generosamente a la llamada urgente que ha hecho el presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos, Pedro Llorca, para atender esta emergencia humanitaria.

Ha sido la propia entidad la que ha comunicado la gran ayuda que han recibido por parte de la reina emérita. Su Majestad siempre se ha preocupado por ayudar a las personas más necesitadas y hace muchos años que colabora con la sociedad. Esta donación se sumaría a la campaña que actualmente tiene en marcha (FESBAL), 'Todos por Ucrania' y sus 54 Bancos de Alimentos asociados. Las donaciones que se recauden a través de esta acción se entregarán a la Federación Europea de Bancos de Alimentos, quien agrupa a más de 300 Bancos de Alimentos de 29 países europeos. Gracias a esta red, la ayuda será distribuida a cada Banco de Alimentos de la zona en conflicto, así como a los países vecinos que están recibiendo el éxodo.

Federación Española de Bancos de Alimentos

Rusia y Ucrania llevan 28 días de conflicto bélico sin descanso. Unos días llenos de terror, masacres, pobreza y familias rotas. Son muchos los ucranianos que han abandonado su país escapando del horror de la guerra y refugiándose en países vecinos. Son muchas las personas que se involucrado para ayudar al pueblo ucraniano a lo largo de estos días acogiendo a muchas familias, niños huérfanos y haciendo donaciones de dinero, comida, ropa de abrigo, juguetes y medicinas.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io