Carolina Herrera se ha convertido en una más en la familia real española. Ya sea por sus diseños, como el abrigo blanco que Letizia le 'robó' a Leonor, o por su ameno reencuentro con la reina Sofía en Nueva York. La madre de Felipe VI ha viajado a Nueva York para presidir la entrega de los 'Premios Sophia a la Excelencia', otorgados por el Queen Sofía Spanish Institute y allí ha mostrado la amistad que mantiene con la diseñadora.

A su llegada, la reina emérita fue recibida por el presidente de la Fundación Queen Sofía Spanish Institute, Carlos Cordón, y seguidamente se encontró con los invitados a la gala, como Carolina Herrera, y los premiados Carmen Iglesias, Carlos Slim y la hija del Chef José Andrés, Carlota Andrés, que recogió el premio en su nombre.

Mientras la diseñadora venezolana optó por un sobrio conjunto blanco y negro con top de plumas, la reina Sofía llevó un original vestido abrigo en tonos dorados, burdeos y verdes. Como complementos, su minibolso de Loewe, modelo Amazona, zapatos dorados y collar de perlas con pendientes a juego.

Tras recibir a los invitados, Doña Sofía se dirigió al comedor, donde ocupó su lugar en la mesa presidencial. La maestra de ceremonias dio la bienvenida, seguidamente tuvo lugar la intervención del presidente del Queen Sofía Spanish Institute, tras la cual se proyectó un vídeo de los premiados. El acto prosiguió con la entrega de los Premios por lo que Su Majestad la Reina Doña Sofía subió al escenario e hizo la entrega de los galardones a cada premiado.

Tras una fotografía de grupo junto a los Premiados, doña Sofía dirigió unas palabras a los asistentes, donde destacó que "en este año tan especial, después de dos años de pandemia, contamos con tres destacadas personalidades que han realizado una extraordinaria labor en los campos de la historia, la filantropía y la gastronomía. La excelencia en el trabajo es la característica que ha guiado sus decisiones a lo largo de décadas de esfuerzo".

Finalizadas las palabras de Doña Sofía, tuvo inicio la cena con la que concluyó la entrega de los 'Premios Sophia a la Excelencia' del Queen Sofía Spanish Institute.

El 'Premio Sophia a la excelencia' -Sophia, del griego "sabiduría"- rinde homenaje a su nombre y es otorgado a una persona u organización que haya contribuido activamente a la apreciación internacional de España y el mundo hispano, especialmente en los Estados Unidos. De esta forma coincide con la misión del Queen Sofía Spanish Institute de construir lazos culturales más estrechos entre el mundo de habla hispana y Estados Unidos.

