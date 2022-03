Tras asistir, en Londres, a la misa en memoria del duque de Edimburgo, con un vestido verde -'copiado' a la duquesa de Cambridge-, Letizia ha apostado por el blanco y negro para presidir el evento en el que se clausura el proyecto de la Fundación FAD Juventud 'Diversidad en Serie: Historias que merecen ser contadas', celebrado en la Casa del Lector de Madrid. En el actor se ha hecho entrega de premios del II Festival de Cortos 'Diversidad en Serie', un proyecto de Fundación FAD Juventud y Netflix para promover en las aulas la aceptación de la diversidad y generar nuevas vocaciones, motivando especialmente a los y las jóvenes creadores hacia un audiovisual que apueste por el compromiso social.

En el proyecto han participado casi 900 estudiantes de 12 a 20 años (1º y 2º de la ESO y FP Grado Medio) que han asistido a diversos talleres presenciales y online. Esos 900 escolares han elaborado 109 guiones de los cuales cinco han sido galardonados y producidos.

Gtres

Para la ocasión, Letizia ha optado por un look nuevo pero prendas recicladas. La mujer de Felipe VI ha recuperado la falda 'animal print' de Roberto Verino que estrenó en 2017 y para abrigarse ha optado por un abrigo blanco de Carolina Herrera, que ha 'robado' a su hija mayor, la princesa Leonor. Fue en octubre de 2020, en uno de los actos con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias, cuando pudimos ver a la Leonor con la prenda.

Letizia saluda a la ministra Carolina Darias a su llegada al evento. Gtres

A diferencia de su madre, que lo ha llevado sobre los hombros y abierto, la princesa de Asturias lo llevó cerrado, además lo combinó con un vestido verde de Mango y bailarinas de Pretty Ballerinas. La heredera la combinó con un vestido verde de Mango y bailarinas de Pretty Ballerinas. El abrigo blanco con cuello de solapas y botones dorados de Carolina Herrera estaba valorado en unos 750 €.

Leonor, acompañada por su hermana en los Premios Princesa de Asturias, en 2020, con la chaqueta que este 31 de marzo de 2022 ha llevado su madre Gtres

Letizia también ha recuperado su bolso de Nina Ricci, negro con cadena dorada; sus salones bicolor de Magirt; sus pendientes de aro dorados y su inseparable anillo de Karen Hallam.

La Reina no es la primera 'royal' que se pone una prenda del armario de su hija. Máxima de Holanda, el pasado febrero, rescató del armario de su hija el abrigo azul de Natan que Amaelia llevó el 8 de diciembre de 2021 durante su primer discurso público tras cumplir los 18 años.

La falda 'animal-print', un clásico en su armario

En el armario de Letizia hay varias prendas con estampado animal, pero una de las que más se ha puesto es esta falda de corte tubo de Roberto Verino, que estrenó en diciembre de 2017. Lo cierto es que cada vez que la ha llevado parecía una prenda 'nueva' por la forma de combinarlo: en su estreno, con chaqueta negra y blusa blanca de Hugo Boss; meses después, en octubre de 2018, con una blusa verde; y posteriormente, marzo de 2020 con blusa naranja de Zara.

Gtres

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io