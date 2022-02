El papel de la reina Sofía en la agenda real cobra cada vez más importancia. Tras presidir la reunión del Patronato de la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo el pasado 17 de febrero, donde lució su look más rejuvenecedor, la reina emérita ha presidido un nuevo acto institucional también con un llamativo look. La madre de Felipe VI ha entregado los 'Premios Iberoamericanos de Mecenazgo 2022' de la Fundación Callia, al matrimonio norteamericano Jorge M. Pérez y Darlene Boytel-Pérez y en la gallega Felipa Jove.

Doña Sofía llegaba al acto sonriente y saludando a los fotógrafos. Para la ocasión, la reina emérita ha elegido una chaqueta metalizada, con estampado 'print-animal', que ya llevó en diciembre de 2021 durante el concierto de Raphael en la capital. La madre de Felipe VI la ha combinado con pantalón negro, botas a juego y bolso de Loewe.

La entrega de los Premios presidida por Doña Sofía se ha llevado a cabo en el transcurso de una Ceremonia Solemne en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando que, junto con una Gala Benéfica a favor de la Institución, pondrán fin a una serie de encuentros en los que han participado figuras como el escultor Tony Cragg o el actual director del Metropolitan Museum de Nueva York, Max Hollein.

Los Premios Iberoamericanos de Mecenazgo, impulsados por Fundación Callia, cuentan desde 2019 con la Presidencia de Doña Sofía y tienen como misión reconocer y promover el compromiso social con el arte. A lo largo de sus siete ediciones se han convertido en la referencia internacional del mecenazgo, con galardonados como Patricia Phelps de Cisneros, el Duque de Alba -Carlos Fitz-James Stuart-, Carlos Slim, Daniel y Estrellita Brodsky o Philippe de Montebello.

