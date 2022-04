La reina Sofía disfruta de sus vacaciones de Semana Santa. La esposa del rey Juan Carlos ha decidido pasar estas festividades en Mallorca, donde llegó el pasado 10 de abril. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando ha realizado su primera aparición pública para asistir, como otros años, al concierto solidario a beneficio de Proyecto Hombre. Un evento al que ha asistido junto a su hermana pequeña, la princesa Irene de Grecia y donde ha conquistado a todos con su truco de estilismo para lucir su kimono.

La esposa del rey Juan Carlos I ha asistido vestida con unos pantalones negros y un kimono en color negro y ocre con un estampado de flores. Una prenda que, al no llevar botones, decidió complementar con un broche en forma de libélula para poder cerrarlo. Sin duda, un gran truco con el que conseguir poder cerrarlo con estilo. Durante el evento se le pudo ver muy sonriente saludando a todos los presentes.

De esta forma, parece que la reina Sofía disfrutará de la Semana Santa junto a su hermana en el palacio de Marivent, su cuartel general en Baleares. Un lugar al que parece que esta vez no acudirá la Familia Real, ya que todavía no han confirmado ningún viaje al la isla. Además, tampoco han anunciado que vayan a asistir a la Misa de Pascua del Domingo de Resurrección el próximo 17 de abril, una cita en la que era habitual verles juntos y a la que en los dos últimos años no pudieron asistir debido a la pandemia por coronavirus.

De este modo, mientras la reina Sofía disfruta de la Semana Santa en el palacio de Marivent junto a su hermana, algo que no podían hacer desde 2019, los Reyes podrán disfrutar de unos días junto a la princesa Leonor, que regresará a casa para pasar sus vacaciones con sus padres antes de tener que volver al internado UWC Atlantic College de Gales.





