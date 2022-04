El azul se convierte en el color predilecto de la princesa Leonor

La princesa Leonor vuelve a aparecer en nuestras vidas, y es que la joven llegará a España para pasar la Semana Santa con su familia. En concreto, los reyes y sus hijas acudirán este próximo sábado 16 de abril al Centro de Recepción, Acogida y Derivación (CREADE) de refugiados procedentes de Ucrania. Este es un centro situado en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La joven está disfrutando de una experiencia única en su exclusivo colegio UWC Atlantic de Gales. Pronto disfrutará de una intrépida aventura con todos sus compañeros en un campamento en el que la supervivencia y el medioambiente serán los protagonistas. De momento, Leonor tiene obligaciones en España y también el próximo 20 de abril Leonor asistirá sin la compañía de los Reyes ni de la Infanta Sofía al Instituto de Enseñanza Secundaria Julio Verne, ubicado en la localidad madrileña de Leganés, situada a unos 30 kilómetros de la capital.

Gtres

La hija mayor de Felipe VI y doña Letizia participará en una jornada sobre juventud y ciberseguridad llamada "Disfruta de internet con seguridad" y puesta en marcha el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). Esta es la ocasión en la que veremos a la princesa bastante cambiada porque está en edad de desarrollo. A parte, a partir del 19 de abril ya no será obligatorio el uso de mascarillas, por lo que volveremos a ver a la joven sin ella.

