Este jueves 12 de mayo, los Reyes acudías a la localidad de Pinofranqueado en 'Las Hurdes', Cáceres con motivo del centenario de la visita del rey Alfonso XIII. Esta visita ha estado llena de color y de momentos únicos, sobre todo protagonizados por su majestades. Con un look totalmente primaveral, incluso se podría decir que ya de cara al verano, la reina Letizia se acercaba a todos los ciudadanos que esperaban con entusiasmo su llegada. El outfit se ha basado en una blusa y una falda. La parte de arriba es una prenda de Uterqüe que tiene desde 2011 y que ya ha lucido en más de una ocasión. La falda, que también ha llevado en otros eventos, tiene un estampado de flores de 'Sweet Matitos' y muy alegre.

"Eres más guapa en persona que en la tele", le decían a la reina los habitantes de la localidad. "Muy amable, muchas gracias", le respondía Letizia super agradecida. Los reyes han estado encantados en Pinofranqueado y la buena sintonía con los vecinos de esta localidad ha sido de lo más entrañable. Selfies, risas, besos, gestos de cariño, incluso la reina Letizia se animaba a coger a un bebé en brazos. Se nota la naturalidad que tienen los reyes hacia el pueblo.

Otro de los momentazos que han protagonizado los reyes ha sido el acercamiento tan tierno a unas niñas. Las pequeñas, que ibas vestidas con atuendos regionales les daban la bienvenida a don Felipe y doña Letizia y ellos se derretía de amor con las dos. Con confianza se han agachado para ponerse a la altura de las pequeñas y les preguntaban su nombre. Vega y Marina, contestaban vergonzosas las niñas y la reina se ha mostrado muy curiosa por sus vestimentas: "¡Me encantan los trajes! Son preciosos, gracias".

