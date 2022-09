Los Reyes acudieron a la inauguración de la temporada del Teatro Real en 2019 y doña Letizia llamó la atención no sólo por su look blanco de la marca Lola Li, si no porque estaba especialmente guapa.

El recogido bajo con raya prácticamente en el centro y mechones sueltos la favorecía especialmente. En su maquillaje apenas hubo variaciones en la gama de color, aunque como era un acto de tarde-noche destacó más sus ojos.