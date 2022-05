Los Reyes han acudido juntos a la localidad de Pinofranqueado en 'Las Hurdes', Cáceres con motivo del centenario de la visita del rey Alfonso XIII. Una visita donde uno de los temas que más expectación ha creado ha sido saber qué 'look' sería el que escogería la reina Letizia. Lo cierto es que este es un asunto que siempre ha causado un gran interés, sobre todo después de las dos últimas prendas que ha lucido y con las que ha conseguido arrasar provocando que en poco tiempo estuviesen agotadas.

De esta forma, tras estrenar un vestido bicolor de 'Mango' con el que vivió un auténtico momento 'tierra trágame' y después de sorprender a todos creando un gran debate tras lucir uno de sus 'looks' más sexy con el que marcaba abdominales, la mujer del rey Felipe VI ha optado en esta ocasión por llevar un conjunto compuesto por una blusa y una falda de lo más primaveral.

Gtres

De esta forma, parece que ha decidido volver a recurrir a su fondo de armario para lucir una blusa verde con lazada en la parte del cuello y sin mangas. Se trata de una prenda de Uterqüe que tiene desde 2011 y que ya ha lucido en más de una ocasión. Una de sus prendas más preciadas que ha decidido ponerse en esta ocasión con una falda que también ha llevado en otros eventos. Se trata de su falda midi con estampados de flores de 'Sweet Matitos', que hasta ahora casi siempre había lucido con blusas blancas.

Un conjunto de lo más primaveral para el que ha decidido recurrir a su calzado predilecto en cuanto comienza a hacer más calor: las cuñas. La madre de la infanta Leonor ha llevado un calzado en color camel de lo más cómodo, dando por inaugurado así el buen tiempo, y es que durante los meses de más calor es habitual verle diciendo adiós a sus tacones para recurrir a este tipo de calzado.

Gtres

Durante su visita, los Reyes han vuelto a hacer gala de su cercanía saludando a todas las personas que había allí presentes e interesándose por hablar con ellos. Un evento donde ha podido ver a la Reina disfrutando sobre todo con los más pequeños, con los que ha compartido varias risas mientras se paraba un momento para hablar con ellos.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io