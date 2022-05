Casa Real ha hecho pública su tradicional rendición de cuentas del ejercicio 2021, en la que también se detallan los regalos institucionales que recibieron los miembros de la Familia Real durante esos 12 meses. Cada año desde que proclamado Rey el 19 de junio de 2014, don Felipe publica, de manera voluntaria, tanto los presupuestos como con los regalos que han ido recibiendo los diferentes miembros de la Familia Real a lo largo de cada curso.

En 2021, en el que se fue recuperando poco a poco la normalidad tras la pandemia, los Reyes recibieron un total de 307 regalos. 61 presentes más que en 2020 en el que recibieron 246 y sobre todo mascarillas. Este año, don Felipe ha recibido un total de 170 regalos, la Reina 73 y de manera conjunta un total de 40 regalos. Como núcleo familiar formado por sus Majestades y sus dos hijas dos regalos.

La princesa de Asturias y su hermana, la infanta Sofía recibieron 11 regalos. De manera personal Leonor recibió tres regalos y la reina Sofía otros tres.

Entre los regalos que recibió su Majestad el Rey destacan sobre todo, regalos de tipo artesanal, arte o gemelos, así como fotografías, peluches, una espada o un juego de té. Entre los de Doña Letizia podemos encontrar ropa, joyas o cuadros.

A las hijas de los Reyes los regalos se los han hecho en la visita al Pueblo Ejemplar de Asturias, entre los que destacan pulseras y libros.

Ejercicio de transparencia

Por decisión de Felipe VI, con el fin de cumplir con los principios de renovación y transparencia de la Corona, desde el 1 de enero de 2015, entró en la 'Normativa de regalos a favor de los miembros de la Familia Real', en la que se señala que los miembros de la Familia Real "no aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni aceptarán favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones". Ni "podrán aceptar regalos que por su alto valor económico, finalidad o interés comercial o publicitario, o por la propia naturaleza del obsequio, puedan comprometer la dignidad de las funciones institucionales que tengan o les sean atribuidas". Por eso el destino de todos los regalos es Patrimonio Nacional.

El Rey no se ha tocado el sueldo

En el informe hecho público por la Casa del Rey también se informa de que Felipe VI percibió 253.843,20 euros por desempeñar sus funciones oficiales; la reina Letizia, 139.605,60 euros; y doña Sofía 114.231,24.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io