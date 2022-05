los reyes presiden el día de las fuerzas armadas en huesca

Los Reyes han presidido el acto central del "Día de las Fuerzas Armadas 2022", que este año se ha celebrado este año en Huesca y que ha recuperado todo el esplendor perdido durante la pandemia. El rey Felipe y la reina Letizia eran recibidos con todos los honores en la capital capital oscense. Tras saludar a los presentes, entre los que se encontraban entre las que se encontraban; la ministra de Defensa, Margarita Robles; jefe del Estado Mayor, Teodoro López; el presidente de Aragón, Javier Lambán;así como diversas autoridades civiles y militares.

Una gran fiesta nacional que comenzaba pasadas las doce del mediodía con la llegada de los Reyes de España para poder proceder al izado de la bandera nacional mientras sonaba el himno.Tras ello han comenzado por el recorrido de sus calles, que arrancaba en la calle del Santo Cristo de los Milagros, seguía por la Avenida de la Paz y Juan XXIII para finalizar en Martínez Velasco.

Gtres

La celebración del "Día de las Fuerzas Armadas" se remonta a 1978, cuando se estableció la conmemoración anual de una fiesta de carácter nacional que homenajeara a los Ejércitos y fomentara el conocimiento y la integración entre los mismos y la sociedad. Es el día de conocer el trabajo que los militares realizan dentro y fuera de nuestras fronteras. Su labor permanente de vigilancia y protección del territorio nacional, así como la defensa de la paz y la libertad en el mundo, en la que llevan participando más de 30 años.



