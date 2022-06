Victoria Federica se divierte en los toros en buena compañía. Tras confirmarse su ruptura con Jorge Bárcenas, DIEZ MINUTOS te trae EN EXCLUSIVA las fotos de su visita a Las Ventas con un atractivo moreno. La nieta del rey Juan Carlos llegó a la plaza de toros madrileña junto a un nuevo amigo, con el que parece que tontea. Se trata de Miguel, un atractivo joven licenciado en la Universidad Politécnica de Madrid en 2015 y que actualmente ejerce de vicepresidente y secretario de la ONG 'Un mismo equipo', que creó él hace un año con la voluntad de dar una nueva oportunidad a las personas que se quedaron sin casa y sin trabajo a causa de la crisis provocada por el Covid.

Por si esto fuera poco, el joven compagina este proyecto solidario con su cargo como director de cuentas en la empresa 'The Double Group', un mundo que conoce muy bien porque desde muy joven ha estado vinculado al mundo de la moda, ya que ha sido imagen de varias firmas, y al mundo de los eventos, en los que está especializado. Además, es un apasionado de los caballos. Consigue el collar choker rígido que ha conquistado a Victoria Federica.

Agencias

Victoria Federica, que en una de sus visitas a Las Ventas vivió con angustia la cogida a su ex, Gonzalo Caballero, se mostró muy cómplice y distendida con Miguel con el que demostró tener muy buena sintonía. La sobrina de la reina Letizia parece muy recuperada de su ruptura con el DJ Jorge Bárcenas. Aunque hace unas semanas aparecieron juntos en Barcelona, su relación ya hacía aguas y han decidido tomar caminos separados. Llevaban tres años juntos e incluso compartían pisazo en Madrid, pero ahora han puesto fin a su historia de amor y cada uno hacía su vida por separado. Vic, como la llaman sus amigos, volvía a casa de su madre, la infanta Elena, y Jorge continuaba en el domicilio que alquilaron hace más de un año.

Ana Ruiz

Victoria se mostró muy cómoda con Miguel y sus sonrisas delataban su buena sintonía. Curiosamente, hace unos días el joven empresario acudió al primer 'Beauty Bar' organizado por la revista Esquire, que tuvo lugar en el hotel Santo Mauro. Allí coincidió con Jorge Bárcenas, el ex de Victoria, que era el encargado de 'pinchar'. Los dos procuraron no coincidir en el transcurso de la fiesta, aunque sí se conocen. Cuando Miguel le vio llegar procuro en todo momento que no fueran fotografiados juntos.

Ana Ruiz

