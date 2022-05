La sobrina del Rey Felipe VI, Victoria Federica, ha sufrido en la última corrida de toros de San Isidro. Gran aficionada a los toros y abonada a Las Ventas en esta feria, la joven acudía a ver a su ex novio, Gonzalo Caballero, cuando el torero tuvo un gran susto frente al toro que dejaba en vilo a todo el tendido de Las Ventas. La hija de la infanta Elena se llevaba las manos a la cabeza y se ponía en pie para ver el estado de su ex novio en el momento en el que este fue revolcado en la arena por el toro dejándole una herida en la pierna.

Las imágenes dejaron a todo el mundo en el vilo aunque pronto pudieron confirmar que se había quedado en un simple susto. Un gran susto. Desde la grada, Victoria Federica se levantó de su asiento rápidamente para ver mejor cuál era el estado de su exnovio, a quien aún guarda mucho cariño.

Gtres

Finalmente, la confirmación de su estado llegaba cuando el torero se ponía en pie y continuaba con su faena a pesar de las manchas de sangre en la pierna de su traje de luces.

Gtres

Tras la corrida, Victoria Federica se fue junto a sus amigas, con las que había presenciado la faena de su amigo. Después del susto y confirmar que todo estaba correctamente para Gonzalo, todas cogieron sendos patinetes eléctricos para volver a sus casas, una elección que hizo que a Vic se la olvidaran los problemas ya que disfrutó sobre el patinete.

Gtres

Y es que parece que su posible ruptura con Jorge Bárcenas no ha hundido a la influencer sino todo lo contrario. La joven sigue haciendo planes, acudiendo a la boda de sus amigos y saliendo con sus amigas, es decir, haciendo lo que tiene que hacer: disfrutar de la vida.

