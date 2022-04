Tras semanas de rumores sobre una posible ruptura entre Victoria Federica y Jorge Bárcenas, la pareja ha zanjado los rumores de crisis posando juntos. La nieta del rey Juan Carlos, que se ha convertido en toda una influencer, ha sido una de las invitadas a la 'Barcelona Bridal Week'. Ahí ha posado junto al DJ aunque en una actitud mucho menos cariñosa que de la manera en la que posaba junto a su abuelo en Abu Dabi. Recordemos que la nieta del emérito posaba abrazando a su abuelo, del que siempre ha dicho que se siente tremendamente orgullosa.

Sin embargo, en esta imagen vemos a la pareja mucho más distante de la que nos tiene acostumbrados y es que, Victoria es una joven muy tierna que no suele tener reparos en mostrar su cariño en público. Además, cuando los fotógrafos les pedían un beso, Jorge Bárcenas se retiraba inmediatamente del photocall.

Una actitud que no hace más que alimentar la teoría que Clara Courel difundía en 'Ya son las ocho'. Según la periodista la pareja habría estaría atravesando una grave crisis. La pareja, tras conocer que la información saldría a la luz, habría publicado una storie juntos para acallar los rumores. Al parecer, la pareja querría guardar las apariencias por este desfile de Pronovias en el que tenían que posar juntos. La expectación para este viernes era máxima. Finalmente, Victoria Federica y Jorge Bárcenas han posado como pareja. "Si tendríamos que analizarlo diríamos que hay frialdad", ha comentado Sonsoles Ónega al verlos juntos.

Para la ocasión, la sobrina del rey Felipe VI se decantó por vestido color rosa empolvado de estilo minimalista, con tirantes y con gran apertura en la fada. El pelo recogido en una coleta y pendientes largos.

