La infanta Sofía triunfa con su look de los Premios Princesa de Girona

La celebración de los Premios Princesa de Girona fue todo un éxito tanto por el discurso de la princesa Leonor como por la organización. Los reyes y sus hijas protagonizaron momentos muy cómplices pero las miradas se centraron en una sola persona: en la infanta Sofía y su gran estilismo. La joven ya nos tiene acostumbrados a verla con looks propios que le sientan divinamente, al contrario que su hermana. La princesa Leonor es mucho más clásica que Sofía y apuesta por looks que menos suelen sorprender. Aún así siempre va preciosa, y es que su sonrisa es el mejor complemento que tiene. La infanta Sofía sí que ha llamado la atención de la prensa por darle siempre un toque a sus outfits, y esta última vez no ha sido para menos.

El look escogido por la joven ha sido todo un éxito. Sofía elegía para la entrega de los Premios Princesa de Girona un pantalón tipo sastre de tiro alto y una blusa larga de manga corta confeccionada en tul de seda con largo asimétrico pertenece a la firma española Bruna. Ha sido tanta la revolución por el atuendo que en cuestión de horas se agotaba todo el stock disponible y actualmente solo se puede adquirir a través de un pedido previo por un precio de 195 euros.

Lo que se pone la infanta Sofía, siempre se agota, como pasa con su madre la reina Letizia. Con la heredera al trono ocurre lo mismo, y es que las hermanas tienen el mismo buen gusto que su majestad. En esta ocasión, la única que ha revolucionado con su look y todas han acudido a la firma para vestir es sus próximos eventos ha sido la joven infanta.

