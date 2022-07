A parte de ir deslumbrante para los Premios Fundación Princesa de Girona, la princesa Leonor nos ha vuelto a cautivar con su maduro e interesante discurso. La joven ha alzado la voz para dar un breve pero intenso discurso en varios idiomas: en castellano, catalán e inglés. Con estas palabras, la princesa ha querido resaltar la fuerza e importancia de la juventud, lo orgullosa que está de ser mujer en estos tiempos y su evolución, y también ha querido dirigir el foco a la guerra de Ucrania

"Los tiempos que vivimos son exigentes, no sólo por la pandemia que hemos sufrido y que causado tanto dolor. También por eventos terribles como la guerra en Ucrania, que sigue generando destrucción e incertidumbre; y que ha tomado los proyectos y las ilusiones de muchos jóvenes; la situación es devastadora. En momentos tan difíciles como éstos pienso en las chicas y los chicos de nuestra edad que han podido perder la esperanza en un futuro mejor y que no pueden acceder a oportunidades como las que desde aquí impulsa la Fundación Princesa de Girona", era parte importante del discurso en dónde también ha querido hacerle un guiño a su hermana la infanta Sofía.

Gtres

Las hermanas han tenido la oportunidad esta mañana de conocer los proyectos de las premiadas, además de visitar Girona. "Por primera vez, los premios recaen en cinco mujeres. Mi hermana Sofía y yo hemos conocido vuestros proyectos y estamos admiradas e impresionadas. ¡También agradecidas!, reconocía la joven.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io