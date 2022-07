Los Reyes han mostrado la gran complicidad que tienen sus hijas. Tras el encuentro que han mantenido Felipe VI y Letizia con miembros del Consejo Asesor de la Fundación Princesa de Girona, han acudido a los jardines del Palacio de Albéniz en Barcelona, donde sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, asistían a un taller de codificación de Code.org.



Los Reyes aparecían por sorpresa en el acto, sorprendiendo a sus hijas. Las saludaron cariñosamente y se quedaron de pie tras ellas mientras terminaba el taller impartido por Hadi Partovi, Consejero Delegado de Code.org y en el que se encontraban Leonor y Sofía junto a varios jóvenes del programa 'Generación docentes'. A su llegada se ha visto la complicidad de Letizia con sus hijas, a las que ha dado un cariñoso apretón en los hombros.

Cuando acabó el taller, los Reyes y sus hijas mantuvieron un encuentro con 35 premiados de la Fundación Princesa de Girona (FPdGi), en ediciones anteriores.

Por la tarde tendrá lugar el acto pricipar de los galardones, los Reyes, acompañados de Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y de Girona y la Infanta Doña Sofía, presidirán el acto de entrega de los 'Premios Fundación Princesa de Girona 2022'. Por primera vez, los jurados de expertos han fallado a favor de mujeres jóvenes para las cinco categorías de estos galardones nacidos en 2010 y que, en esta edición, reconocen las trayectorias de la actriz, dramaturga y productora María Hervás (en la categoría de Artes y Letras); la ingeniera Elisenda Bou-Balust (categoría Empresa); la física e investigadora Eleonora Viezzer (Investigación Científica); la psicóloga y emprendedora social Claudia Tecglen (categoría Social) y la conservacionista Trang Nguyen (Premio Internacional).

Empatía, compromiso, determinación, esperanza y valentía son algunas de las cualidades que comparten las cinco premiadas de 2022, valores que se alinean con los de la Fundación que promueve la igualdad de oportunidades, la sostenibilidad y el impacto social. Destaca el común denominador de estos cinco nuevos referentes que se suman a la comunidad de casi 60 premiados de la Fundación y que, ahora más que nunca, impulsa la conciencia solidaria y el trabajo colaborativo, la cooperación y la unión de talentos con un propósito social y con la voluntad decidida de transformar el mundo.

Así, la unión del talento joven será el hilo conductor de una gala donde participarán premiados de ediciones anteriores -Felipe Campos, María Sánchez, Damiá Tormo, Miriam Reyes, Guillermo Mínguez y Maria Jammal- y jóvenes que forman parte de los diferentes programas que impulsa la Fundación para dotar a la juventud de las herramientas necesarias para desarrollarse y contribuir a construir un futuro mejor. Junto a las premiadas de 2022, reflexionarán sobre algunos de los retos actuales de la sociedad como el medio ambiente, el fomento de las vocaciones STEAM o la necesidad de impulsar energías renovables y sostenibles.

Los Premios Fundación Princesa de Girona, dotados con 20.000 euros y una escultura diseñada en exclusiva por Juan Zamora (Premio Artes y Letras 2017), tienen el objetivo de posicionar a toda una comunidad de jóvenes que quieran liderar su desarrollo personal y profesional y generar un impacto positivo.

