¡Muchas felicidades! Gtres La infanta Sofía cumple 15 años convertida en toda una jovencita. Siempre al lado de su hermana, la princesa Leonor, la hija menor de los Reyes presume de estilo y sonrisa allá donde va. ¡Qué cumplas muchos más!

Con su familia, visitó un centro de refugiados Gtres El 16 de abril de 2022, los Reyes y sus hijas visitaron el Centro de Recepción, Acogida y Derivación de refugiados procedentes de Ucrania situado en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Leonor fue la gran protagonista, con guiño a Ucrania incluido. Mientras Sofía se mantuvo en un discreto segundo plano.

Triunfó con su look bailarina Ana Ruiz En los premios Princesa de Asturias de 2021, la infanta Sofía triunfó con su falda de tul rosa que combinó con camiseta con pedrería y bailarinas negras. Completó su look con un moño bajo.

Una foto familiar inédita Casa de S.M. El Rey Los Reyes felicitaron la Navidad en 2021 con una imagen familiar inédita. En ella aparecen todos muy sonrientes. Una instantánea donde muchos aseguraron que se podía apreciar cómo la infanta Sofía lucía una nueva sonrisa tras haber tenido aparato.

Primer acto oficial sin su hermana Gtres La infanta Sofía acudió junto a sus padres al desfile militar del del 12 de octubre con motivo del día de la Hispanidad. Esta es la primera vez que le pudimos ver junto a los Reyes en un acto oficial sin la presencia de su hermana.

La reina Letizia, su gran referente en moda Gtres Durante sus últimos actos oficiales hemos podido ver cómo la infanta Leonor ha optado por poner en práctica algunos de los 'tips' de moda de su madre.

Vuelta al cole sin Leonor Gtres La infanta Sofía volvía al colegio con una ausencia notable: la de su hermana Leonor que ya ha había comenzado sus estudios de Bachillerato en un internado de Gales.

Separada de su hermana Leonor © Casa de S.M. el Rey La princesa Leonor se ha marchado a Gales para continuar con sus estudios de bachillerato, provocando que las hermanas tengan que separarse por primera vez. una triste noticia que provocó que ambas se despidiesen con un tierno abrazo con el que demostraron lo mucho que se van a echar de menos.

Primer acto en solitario con su hermana Gtres El 12 de julio de 2021 se ha convertido en una fecha inolvidable para la princesa Leonor y su hermana, la infanta Sofía. Las hijas de los Reyes han debutado en su primer acto sin sus padres participando en la iniciativa #unárbolporeuropa, en Hayedo de Montejo, un espacio natural protegido ubicado en la madrileña Sierra del Rincón, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.

Triunfa con su 'look' de influencer Gtres La infanta Sofía sorprendió a todos en el encuentro de los Reyes con premiados de la Fundación Princesa de Girona (FPdGi), en Barcelona al elegir el peinado más original que le hemos visto hasta el momento: un semirrecogido con moñete alto, que triunfa entre influencers como Chiara Ferragni, María Pombo y Gig Hadid.

Una adolescente de su tiempo Gtres La hija menor de Felipe y Letizia siempre está al lado de sus padres y su hermana, la Princesa de Asturias, en los actos público y destaca por sus estilismos y su buen hacer.

En los premios Princesa de Asturias Chema Clares Sofía siempre es el mejor apoyo de su hermana Leonor y, emocionada, la arropó en Oviedo en la edición 2021 de sus premios.

Una herida en la rodilla Chema Clares / Gtres El pasado verano, Sofía, durante sus vacaciones en Mallorca, recorrió Petra con una muleta ya que tuvo un pequeño accidente en Marivent y se lastimó la rodilla.

Su primer mensaje Casa del Rey El mismo día 23, y tras leer, arropada por su hermana Leonor, un fragmento del Quijote y envió un mensaje de ánimo a los jóvenes y niños españoles que, como ellas, lo están pasando mal por la pandemia del coronavirus.

Su debut oficial en 2020 Casa del Rey La hija pequeña de los Reyes celebra este 29 de abril 13 años y lo hace mostrándose siempre muy curiosa y sonriente. Pocos días antes de su aniversario, 'debutó' con su primera lectura pública para celebrar el Día del Libro. La Infanta sigue creciendo a pasos agigantados, tanto que ya es tan alta como su hermana mayor, la Princesa de Asturias, Leonor.

La apertura del Parlamento Gtres La infanta Sofía y la princesa Leonor acudieron a la sesión de apertura de la nueva legislatura el febrero de 2020.

Nuevas fotos oficiales Casa de Su Majestad el Rey Al igual que sus padres, don Felipe y doña Letizia, Leonor y Sofía estrenaron retratos oficiales en 2019.



A Barcelona por los premios Princesa de Girona Gtres Sofía también estuvo junto a sus padres y su hermana mayor en el debut de Leonor en estos galardones. Una vez más, la buena sintonía entre las jóvenes muy evidente.

Con su hermana en los premios Princesa de Asturias Ana Ruiz La infanta Sofía fue el mejor apoyo de su hermana Leonor durante el debut de ésta en Oviedo. Siempre pendiente de ella, la complicidad entre ambas es evidente.

Muy unida a su abuelo Juan Carlos Gtres La infanta Sofía acudió varias veces a ver a su abuelo, el rey Juan Carlos, durante la hospitalización de este tras ser sometido a una delicada operación de corazón. En una de sus visitas, le llevó un regalo en forma de dibujo y carta.

Vacaciones en Mallorca Gtres Tras acudir a un campamento de verano en Estados Unidos con su hermana Leonor, Sofía disfrutó de unos días de descanso en Palma de Mallorca con su familia.

El posado más esperado Doce meses después del rifirrafe real, este fue el tradicional posado de la Familia Real en la Catedral de Palma tras salir de la misa de Pascua.



Primera moneda La Familia Real aparecía, por primera vez al completo, en una moneda. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Real Casa de la Moneda lanzó una nueva línea de monedas conmemorativas con motivo del 50 cumpleaños del rey Felipe VI. La imagen que aparece es una instantánea de Felipe y Letizia con sus hijas en Mallorca, durante el verano de 2017.

Visitando a su padre en las regatas Hacía tres años que no veíamos esta estampa ya que desde 2015 ni la Reina ni sus hijas visitaban a don Felipe en la competición de vela. Los cuatro posanron juntos al finalizar la última jornada de navegación.

Plan de chicas La Reina, sus dos hijas, doña Sofía, Victoria Federica e Irene Urdangarin protagonizaron esta preciosa estampa familiar 'solo chicas' cuando acudieron a ver el musical Billy Elliot en Madrid.

Sofía, Infanta de España De este nuevo Chritsmas de la Familia Real destaca la firma de la hija pequeña de los Reyes. "Sofía, princesa de España". Los monarcas y sus hijas eligieron una foto familiar tomada en unos de los balcones del Palacio Real, que se hizo el pasado 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional.

El año del rifirrafe Real Sin duda, el pasado año estuvo marcado por la polémica. La actitud de Letizia con doña Sofía puso en el ojo del huracán la supuesta mala relación entre ambas. En el vídeo que se hizo público se veía cómo la reina Sofía quería hacerse una foto con sus nietas. Sin embargo, Letizia, que rápidamente se da cuenta, se colocaba delante de ellas impidiendo la foto. Es más, Leonor protagonizó otro sorprendente momento cuando, tal vez alertada por su madre, quitaba de su hombro la mano de su abuela.



Primera imagen las el rifirrafe de su madre y su abuela Tras el 'rifirrafe' público de las reinas, ambas aparecieron juntas para visitar a don Juan Carlos, que fue operado de la rodilla, con las hijas de los soberanos. En las imágenes, la reina Sofía va de la mano de sus nietas mientras doña Letizia las mira con una sonrisa.

Looks a juego con su hermana, pero no iguales Un año más, la familia real española pasó unos días en Mallorca, en el palacio de Marivent. La princesa de Asturias lució un vestido marinero de Zara y su hermana uno del mismo estilo de Mango. Ambas calzaban unas menorquinas de la marca MIBO, pero con una ligera plataforma. Sofía, a pesar de ser la pequeña, está más alta que su hermana.

'Faltó' a clase La princesa Leonor y la infanta Sofía se "saltaron las clases" para asistir junto a sus padres a la ceremonia de apertura de la XII legislatura, donde su padre era el verdadero protagonista. Letizia, siempre junto a sus hijas, les guió en este día lleno de protocolo y tradiciones a los que ambas no están del todo acostumbradas.

Su Primera Comunión El 17 de mayo de 2017, la hija menor de los Reyes recibía el santo sacramento en la parroquia Asunción de Nuestra Señora, en Aravaca, cercana al colegio Rosales donde estudia junto a su hermana, la princesa de Asturias. La infanta Sofía llevó el uniforme que cada día usa para ir al colegio, con chaqueta y corbata más un cordón con una cruz. La primogénita de los Reyes lució un vestido de línea trapecio en azul pastel, con falda tableado y hasta la rodilla. Como detalle, en cuello y mangas llevaba puntilla a modo de ribete. Todo a juego con unas bailarinas de la firma española Pretty Ballerinas.

En la Primera Comunión de Leonor La Princesa de Asturias, Leonor hizo la primera comunión el 12 de mayo de 2015 en en una parroquia, la de la Asunción de Nuestra Señora de Aravaca y allí estaba Sofía para compañar a su hermana a la que veía "muy guapa". Sofía vestía un modelo blanco con lazo celeste de la fima Nanos.

Familiar y deportista La infanta Sofía siempre se ha mostrado muy cariñosa con sus padres y su hermana en cada acto público. Además, junto a ellos se le ha podido ver practicar esquí y acudir a ver partidos de fútbol junto a su padre.

Las trenzas, su peinado favorito Junto a su hermana, protagonizó el Christmas de los Reyes de 2015. Una bonita imagen, en la que se mostraba el amor que se profesan las hermanas, las dos con las clásicas trenzas que las ha acompañado durante años. La fotografía se tomó en el pasillo de su casa, en el recinto de La Zarzuela, durante el día de la Fiesta Nacional.

Las chaquetas favoritas de mamá Así de sonriente posaba con nueve años en la tradicional misa de Pascua. Sofía lució una chaqueta con ribete naranja -del estilo de las que solía llevar su madre-, camisa blanca y pantalón vaquero de color gris azulado de la firma Nanos (69,90 euros).

Tradicional posado en Marivent La hija pequeña de los Reyes disfrutó de un verano familiar en Palma de Mallorca. Junto a sus padres y su hermana Leonor, a la llegada a la isla, posaron a las puertas del Palacio de Marivent. Ese verano las pequeñas se quedaron sin coincidir, un año más, con sus primos Urdangarín dados los problemas familiares con la infanta Cristina. Tampoco coincidieron con los hijos de la infanta Elena

La proclamación de su padre como Rey Las hermanas, muy conscientes del histórico momento que vivía su padre el 19 de junio de 2014, el día que se convertía en Rey de España como Felipe VI, se portaron muy bien. Perfectamente instruidas en los últimos días, se mostraron ambas como dos señoritas.

La abdicación de Juan Carlos Sofía presenció junto a su hermana la abdicación de su abuelo, don Juan Carlos. Estuvieron muy cerca de sus padres y de su tía, la infanta Elena, aplaudiendo y no perdiendo detalle. Muy sencillas, Sofía y su hermana han llevado vestidos de manga francesa en colores claros. Ambos diseños de Nanos.

Siempre de la mano de papá La pequeña fue, durante esta jornada familiar a la Granja de Sporles en Mallorca, en agosto de 2013, con un bonito short morado y una blusa de estampado floral, que hacía juego con el pantalón. Sofía buscó la mano de su padre para sentirse más segura.

Casi igual de alta que su hermana mayor Convertida ya en toda una mujercita ,casi igual de alta que su hermana mayor, Leonor, la pequeña celebró su séptimo cumpleaños. Aunque no hemos tenido la oportunidad de verla en tantas ocasiones como a otros miembros de la Familia Real, como sus padres, sus tías o sus primos, desde su nacimiento, sí hemos podido percatarnos de su crecimiento a lo largo de estos años, al igual que de sus rasgos más característicos, como su tímida personalidad.

El 40 cumpleaño de su madre Las imágenes más bonitas que hemos visto de la familia que ha formado el príncipe Felipe junto a Letizia nos las regalaron precisamente por el 40 cumpleaños de la Princesa. Junto a sus dos hijas se fotografiaron en uno de los jardines de su residencia. Sofía, con un vestido marrón, coge de la mano a su padre y a su hermana, con quien seguro comparte juegos y travesuras cuando regresan a casa.

Futbolera La vuelta, triunfadora, de la Selección Española de Fútbol tras disputar el Europeo de Polonia y Ucrania volvió a hacer protagonista a la hija pequeña de los Príncipes, que disfrutó de la lindo con la victoria de La Roja, que se convertía el verano pasado en la primera selección en conseguir Eurocopa-Mundial-Eurocopa de forma consecutiva.

Seis añitos El 29 de abril de 2013 la infanta Sofía sopló seis velas. Muy guapa con los vestidos y modelos que le pone Letizia, la segunda hija del príncipe Felipe siempre se ha mostrado muy tímida en cada acto público al que acude con sus padres o sus abuelos. Este día tan especial para la infanta fue como otro, en principio: acudió al colegio... Pero luego vino lo bueno: celebró su 'cumple' por la tarde, como siempre en la intimidad.

Una chica tímida A diferencia de su hermana Leonor, la infanta Sofía siempre ha demostrado ser un poco más tímida delante de las cámaras, refugiándose en sus padres cada vez que se sentía el centro de atención.

Visita a su abuelo La infanta Sofía cumplió 5 añitos el 29 de abril y lo celebró, como todos los años, en la estricta intimidad. Don Felipe y Letizia no tenían programado ningún acto oficial coincidiendo con el 'cumple' de su hija y se dedicaron por completo a su pequeña. La última aparición pública de la infanta Sofía antes de su quinto aniversario fue el 15 de abri de 2012, día en el que su padres la llevaron junto a la infanta Leonor a visitar al Rey don Juan Carlos al hospital San José de Madrid, donde el monarca había sido operado días antes de la cadera tras sufrir una caída en Botsuana.

Felicitación Navideña de 2011 Sofía fue una de las protagonistas de la tradicional felicitación de los Príncipes de Asturias para la Navidad de 2011. La Casa de Su Majestad el Rey publicaba en su página web los christmas. Los Príncipes de Asturias elegían para este año una entrañable imagen suy con sus hijas, Leonor y Sofía, tomada en su residencia.

El verano, junto a sus primos El 6 de agosto de 2011, la Familia Real nos brindó esta bonita imagen de todos reunidos en Mallorca a punto de terminar las vacaciones en la isla. Acudieron a cenar juntos al restaurante de Puerto Portals. Sólo faltó el rey don Juan Carlos, que aunque no compartió mantel y mesa con ellos, sí se acercó al lugar más tarde a despedirse de todos.

En la visita del Papa a España La infanta Sofía en el verano de 2011 fue el 19 de agosto. Los Reyes, los por entonces príncipes de Asturias y sus hijas, y la infanta Elena recibían al Papa Benedicto XVI en el Palacio de La Zarzuela.En la foto de familia, la pequeña Sofía posaba agarrando de la mano a su abuelo, el rey don Juan Carlos.

La Primera Comunión de su primo Agencia El 28 de mayo de 2011 la vimos con motivo de la comunión de su primo Miguel Urdangarín. Los Reyes posaron en una foto de familia con los Príncipes de Asturias y sus hijas y con las infantas Cristina y Elena y sus familias en el Palacio de La Zarzuela.

Al "cole de mayores" En 2010 Sofía comenzaba el 'cole de los mayores', en el que ya estudiaba su hermana. Sofía llegó contenta pero más tímida que su hermana no se atrevió a contestar a ninguna de las preguntas que le hacían los periodistas presentes. Leonor habló por ella y contó que ella cuidaría de su hermana en los primeros días de colegio.

Vacaciones en Mallorca Agencia Cumpliendo la tradición de la Familia Real, en verano estuvo en Palma de Mallorca. En julio de 2010, la vimos llegar al club náutico con su madre y hacer travesuras junto a su hermana, la infanta Leonor.

Tres años Tres meses después de cumplir tres añitos, después de un tiempo sin verla, la infanta Sofía asistió por primera vez, junto con su hermana la infanta Leonor, a una recepción oficial en el Palacio Real de Madrid con motivo de la victoria de la Selección de fútbol de España en la Copa Mundial de Fútbol de 2010 el 12 de julio de 2010. Sofía ni corta ni perezosa intentó coger la Copa del Mundo, que se le resistía debido a su peso. Acorde con la ocasión, la pequeña vestía la camiseta de los campeones.

Compartiendo look con su hermana @Casareal En las Navidades de 2009, los Príncipes felicitaron las fiestas con un christmas en el que aparecen con sus hijas sentadas en el órreo que hay en los jardines de Zarzuela.En ella se ve perfectamente el carácter observador y tímido de la hija menor de don Felipe y doña Letizia.

Primer día de guarde Con dos años y medio, Sofía afrontó el 11 de septiembre su primer día de guardería. Al igual que su hermana, Leonor, acude cada mañana a la Escuela Infantil de la Guardia Real de El Pardo, en Madrid. Su madre, doña Letizia, comentaba orgullosa que la pequeña se había adaptado de maravilla al cole y que acudía feliz cada mañana.

Muy unidas Tras soplar dos velas, la primera aparición pública tuvo lugar en Barcelona, cuando acudió con toda su familia, el 23 de mayo a la Comunión de Juan Valentín y Pablo Nicolás, sus primos, hijos de los duques de Palma.

El Christmas navideño de 2008 @Casareal En las navidades de 2008, los por entonces príncipes de Asturias decidieron dejar a sus hijas todo el protagonismo en el christmas navideño.

Su primer año En su primera Semana Santa en Mallorca, Sofía saluda muy simpática en brazos de mamá

Primeras navidades en familia En sus primeras Navidades, Sofía posó con sus padres y su hermana Leonor para el tradicional christmas navideño.

Presentación ante la Virgen de Atocha Como es tradición en la Familia Real, la pequeña fue presentada ante la Virgen de Atocha, en Madrid. Fue el 19 de septiembre de 2007, cuando tenía cinco meses.

Su bautizo La pequeña fue bautizada el 15 de julio en los jardines de La Zarzuela. Sus padrinos fueron su abuela materna, Paloma Rocasolano, y el príncipe Konstantin de Bulgaria.

Pesó menos que su hermana pero era más alta La infanta Sofía nació el 29 de abril de 2007 por cesárea en la clínica Ruber de Madrid. Pesó 3,310 k, 200 gramos menos que su hermana Leonor, y fue tres centímetros más alta. Midió 50 cm.

