La reina Sofía ha viajado hasta Marbella para disfrutar de una de sus grandes pasiones: la música clásica. La madre del rey Felipe VI no ha querido perderse el concierto de la Orquesta y el Coro del Maggio Musicale Fiorentino. Un evento muy especial al que ha asistido acompañada de su hermana Irene de Grecia y de su gran amiga la princesa Alia de Jordania, Alia Tabbaa, con la que tiene una gran relación. Sin duda, una noche muy especial en la que le hemos podido ver de lo más sonriente luciendo un 'look' muy veraniego.

En concreto, para este concierto ha optado por llevar una blusa larga estampada de estilo kimono. Un 'look' que ha completado con unos pantalones de campana en color lima y un fular del mismo color. En cuanto al calzado, la abuela de la princesa Leonor ha optado por llevar unas alpargatas de cuña, y es que parece que para ella, igual que para la reina Letizia, también se han convertido en un imprescindible del verano por su gran comodidad.

Gtres

De esta forma, la reina Sofía ha reaparecido con un estilo de lo más juvenil para acudir a otro concierto. Lo cierto es que una de las últimas veces que pudimos verla fue también para acudir a un espectáculo musical al asistir al concierto de clausura de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, y es que a la mujer del rey Juan Carlos I le encantan este tipo de actos.

En esta ocasión ha estado muy bien acompañada y no ha dudado en posar en un photocall junto a su hermana y la princesa Alia Tabbaa. Un lugar en el que también se ha reencontrado con el duque de Sevilla, Francisco de Borbón, que se encontraba allí debido a que su nuera, Sophie Karoly, que contrajo matrimonio el verano pasado con su hijo Fran de Borbón, era la encargada de este evento cultural en Marbella.

Gtres

Tras esta cita tan especial se espera que la reina emérita continúe disfrutando de su verano, posiblemente, en Palma para instalarse en Marivent, como ha sido habitual en otras ocasiones y donde podría reunirse con los Reyes y sus hijas.

