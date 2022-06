La reina Sofía ha acudido a su cita musical preferida. La madre del rey Felipe VI ha presidido un año más la ceremonia y el concierto de clausura del curso académico 2021-2022 de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Un evento muy especial al que ha aparecido con una gran sonrisa en calidad de Presidenta de Honor de la institución para entregar personalmente los diplomas a los alumnos más sobresalientes de cada especialidad. Además, también ha entregado a los profesores un reconocimiento por su entrega.

Para este acto tan especial, la reina emérita ha reaparecido con un conjunto en azul marino con blazer en color blanco. Al llegar, ha sido recibida con una gran ovación por parte de todos los asistentes, que no han dudado en mostrar la felicidad que sienten de verle en este evento tan importante.

Gtres

Lo cierto es que la reina Sofía es una gran fanática de la música clásica, por lo que no es de extrañar que esta se haya convertido en una de sus citas más especiales. Un evento al que ha asistido mientras la reina Letizia acudía a la II edición de los Premios Retina ECO para hacer entrega de los galardones con un 'look' que ya le hemos visto lucir en otras ocasiones.

Al llegar, la esposa del rey Juan Carlos I no ha dudado en pararse para hablar con la pianista Paloma O’Shea y Artiñano, quien además de presidenta de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Durante la entrega de premios, ambas han compartido miradas cómplices mostrando la buena relación que existe entre ellas.

Gtres

Sin duda, un evento donde hemos podido ver a la reina Sofía disfrutar al máximo después de que hace pocos días le saliese un inesperado defensor y reapareciese totalmente recuperada después de haber anunciado que se había contagiado de coronavirus.

