Victoria Federica podría haber vuelto a encontrar el amor. La sobrina de don Felipe podría haber iniciado algo más que una amistad con un conocido deportista, después de haber sido relacionada con varios jóvenes tras su ruptura. Esta vez no se trata de un torero, Victoria Federica podría estar ilusionada la estrella de la NBA Willy Hernagómez. Según apuntan desde 'Socialité' la sobrina de la reina Letizia podría mantener algo más allá que una amistad con el deportista de élite tras el fin de su relación de Jorge Bárcenas. Fue el pasado 1 de junio cuando se conocieron y podrían haber saltado chispas entre ellos enseguida.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Se sentaron en la misma mesa y parece ser que la conexión entre ellos fue inmediata, pues desde entonces se han sucedido todo tipo de comentarios, likes en fotos... dejando así muestras de su flirteo en redes sociales.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Sin esconderse y de manera pública, dejan en evidencia de que entre ellos existe mucha química. Ella no dudó en subir una imagen el pasado 1 de junio cuando supuestamente se conocieron. Aunque puede que ambos ya intercambiasen mensajes antes. Ella según Alba Díaz se comió la cena del deportista de élite. Los tres bromean al respecto en la fotografía compartida por la nieta de Don Juan Carlos.

Pero no solo eso, esa misma imagen tiene un montón de 'likes' y comentarios de amigos de la hija de la infanta Elena. Corazones, fuegos... parece que sus amigos saben de la existencia de algo más que una amistad entre ellos. El joven tiene mucho interés en Victoria Federica y comenta cada una de las fotografías que suba el nuevo ícono de estilo.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io