La familia real se encuentra de vacaciones en Mallorca y este pasado lunes 1 de agosto, los reyes y sus hijas visitaban la Cartuja de Valldemossa, un conjunto monumental erigido inicialmente como un palacio real de la dinastía mallorquina en 1309 y cedido a los monjes cartujos en 1399. Se trataba de un acto oficial, pero don Felipe y doña Letizia, junto a las jóvenes, disfrutaban de la visita como unos turistas más con outfits bastantes sencillos y perfectos para las altas temperaturas que atraviesa nuestro país.

Este jueves 4 de agosto, sus Majestades los Reyes han ofrecido en el Palacio de Marivent una recepción a la autoridades de las Illes Balears y a una representación de la sociedad balear, con motivo de la estancia estival de la Familia Real en Palma. Las puertas del Palacio de Marivent se han abierto para recibir aproximadamente a 400 invitados que se han ido acercando poco a poco a esta construcción ubicada en la avenida de Joan Miró.

Para la cena de esta primera recepción, el chef Santi Taura ha hecho una propuesta en la que se incluyen platos como empanadas mallorquinas de pescado, cocas de trigos antiguos y trampó, gildas de bacalao, tomates y piparras o pasteles de berenjenas.

A lo largo de los años don Juan Carlos y doña Sofía fueron anfitriones de George Bush padre, Mijail Gorbachov, Bill y Hillary Clinton o Michelle Obama. También vinieron Isabel II, Fabiola y Balduino de Bélgica, Hussein de Jordania, Beatriz de Holanda o los Grandes Duques de Luxemburgo, entre otros. Ahora esa labor la tienen los reyes Felipe VI y doña Letizia y serán igual o mejor anfitriones como lo han demostrado en numerosas ocasiones. Sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía se encuentran veraneando con sus padres pero no han asistido a esta recepción. La que sí ha querido acompañar a los reyes ha sido la reina emérita doña Sofía.

En la última recepción en la que presidieron la reina Sofía, don Felipe y doña Letizia, la mujer de Felipe VI nos conquistó con su estilo y elegancia, y este año no nos ha defraudado. En 2019 la asturiana apostó por un modelo rojo con escote halter de firma desconocida. Para este verano del 2022, Letizia ha causado sensación con un vestido muy original de cactus y resaltando el color de tendencia de este verano: el naranja.

