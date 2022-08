La Familia Real ya está de vacaciones en Mallorca y han posado antes las cámaras naturales y sencillos como nos tienen acostumbrados cada verano. Su primera visita ha sido a la Cartuja de Valldemossa, un conjunto monumental erigido inicialmente como un palacio real de la dinastía mallorquina en 1309 y cedido a los monjes cartujos en 1399. Esta primera visita se trataba de un acto oficial, pero don Felipe y doña Letizia, junto a las jóvenes, han disfrutado de la visita como unos turistas más con outfits bastantes sencillos y perfectos para las altas temperaturas que atraviesa nuestro país.

En concreto la reina Letizia ha escogido para este día caluroso un look perfecto compuesto por una nueva falda de largo midi en blanco roto con estampado de hojas en verde, y una blusa a tono con escote en 'V' y sin mangas. El look es del diseñador Pablo Erroz, oriundo de Mallorca y se lo ha hecho en exclusiva a la Reina. La monarca ha acompañado este outfit con un bolso de rafia de la firma gallega Whittelily, las alpargatas de Espardenyes Torres que estrenó el año pasado en Mallorca y los pendientes de diamantes y oro rosado de Gold & Roses, el model Crawler Skyline.

Gtres

Sus hijas no han ido desencaminadas con sus looks y también han escogido algo cómodo pero a la vez coqueto para este día. La princesa Leonor ha llevado para su visita a la Cartuja de Valldemossa un vestido blanco de estilo boho chic de Sfera y alpargatas de Mint & Rose. La infanta Sofía ha ido muy parecida a su hermana. También con vestido mini pero en otra tonalidad, en concreto se trataba de un vestido en rosa empolvado con nido de abeja en la zona del abdomen, con el que se definía una perfecta silueta. La hija menor de los reyes ha combinado el outfit veraniego con unas alpargatas en color camel y planas de Polit et Moi.

