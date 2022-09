'Salvar al Rey', la serie documental de HBO Max que repasa el reinado del rey Juan Carlos, está en el punto de mira. Esta miniserie de tres episodios recoge el testimonio de más de 50 personas entre políticos, periodistas, ex agentes secretos y alguna amante del marido de la reina Sofía que desgranan la biografía del padre del rey Felipe VI como si de una historia de conspiraciones, espías y pactos se tratara.

'Salvar al Rey', que puede verse en HBO Max, revela cómo toda la maquinaria del Estado se puso en funcionamiento para proteger al Rey Emérito de sus errores y cómo le ayudaron a proteger sus escándalos. Según revela la miniserie, don Juan Carlos 'traicionó' a su padre, don Juan, para convertirse en rey y estuvo a punto de poner a la monarquía en peligro por amor a Corinna. Además de las palabras de ésta, la serie documental recoge el testimonio de la fotógrafa Queca Campillo, que fue la guardiana de los secretos del Emérito, y los audios que destapaban la relación entre don Juan Carlos y Bárbara Rey.

Muchos son los rostros conocidos que han caído rendidos a las revelaciones de 'Salvar al Rey'. Mercedes Milá fue una de las primeras en confesar, a través de sus Stories de Instagram, que se había enganchado a la serie documental y que estaba muy sorprendida por lo que contaba. "Tenéis que verla antes de que la retiren" llegó a comentar tras alabar el gran trabajo realizado por Miguel Salvat, Hanka Kastelicová y Antonio Trashorras como productores ejecutivos por parte de HBO Max y con Campanilla Films, S.L., una compañía de Mandarina.

En el docu del Rey en HBO salen tres exagentes del CESID diciendo claramente que Juan Carlos estaba en el ajo del golpe de Estado del 23F y aquí seguimos sin desclasificar papeles porque hay que salvar la monarquía y el relato de la Transición como sea. — Quique Peinado (@quiquepeinado) September 13, 2022

Quique Peinado, colaborador de 'Zapeando', es otro de los que ha visto 'Salvar al Rey' y ha comentado la presunta implicación del rey Juan Carlos en el Golpe de Estado del 23-F de la que se habla en la miniserie. "En el docu del rey en HBO salen tres exagentes del CESID diciendo claramente que Juan Carlos estaba en el ajo del golpe de Estado del 23F" escribió en su Twitter suscitando mucho debate entre sus seguidores que señalan que no es la primera vez que sale esta información.

Miguel Ángel Revilla es el último personaje público que ha hablado de 'Salvar al Rey'. Durante su intervención en La Sexta Noche, el presidente cántabro expresó su sorpresa por todo lo que contaba la serie documental y aseguró haberse quedado perplejo. "Yo no sé si tú habrás visto esos tres capítulos que están dando en televisión HBO de lo que hemos sabido, de las tropelías de esta persona... No digo más que lo de siempre, es la gran decepción de mi vida", reconoció.