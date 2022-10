El Día de la Hispanidad nos ha vuelto a dejar grandes looks de la Familia Real. Con una foto muy reducida debido a la ausencia nuevamente de la Princesa Leonor al estar en el internado de Reino Unido donde no es festivo, el Rey Felipe VI, la Reina Letizia y la Infanta Sofía han dejado una buena representación presidiendo el desfile. La Reina Letizia ha acertado de lleno con su look, un diseño español en tono verde haciendo un guiño al color del uniforme de gala del Ejército de Tierra, mientras que la Infanta ha querido tener un gesto con los Ejércitos de Aire y Mar luciendo un vestido en tono azul, color de los uniformes de gala de los dos ejércitos. Eran las 11:00 de la mañana cuando llegaban al madrileño Paseo de la Castellana para el vistoso acto que se ha convertido en todo un examen del estilo de la Familia Real.

Gtres

Fiel a su estilo bohemio y muy en línea con lo escogido por la Reina Letizia, la Infanta ha escogido un diseño en tela de gasa y tono azul con estampado de topos en blanco con un cuello redondeado, mangas abullonadas, diseño tableado sobre el pecho y falda por encima de las rodillas con la que favorecer su figura siguiendo al dedillo el protocolo. La benjamina de los Borbón ha escogido este diseño de Carolina Herrera, una de las firmas más elegidas por la Reina.

Para combinarlo, la benjamina ha apostado también por unas bailarinas en azul oscuro con punta afilada dejando de lado nuevamente los tacones. Como punto final, Doña Sofía ha apostado por un look con el pelo suelto y un maquillaje natural.