La princesa Leonor se encuentra con sus padres y su hermana de vacaciones en Palma de Mallorca. Nada más llegar a la isla, la familia al completo posaron antes las cámaras mientras hacían una visita a la Cartuja de Valldemossa. Fueron muchos los gestos cariñosos entre ellos y entre los ciudadanos de la localidad. Los reyes y sus hijas no dudaron en acercarse a las personas que les esperaban en las inmediaciones del monumento y hubo muchas conversaciones, besos y 'pasamanos'. La vacaciones terminan por desgracia y hay que volver a la rutina, así que Leonor deberá volver a Gales para cursar su último año de Bachillerato.

Se prevé que la familia real estén en la isla hasta mediados de la semana que viene. Entonces partirán rumbo a un destino desconocido para disfrutar de sus vacaciones privadas, como hacen todos los años. La heredera podrá disfrutar de unos días más con su familia y amigos antes de poner rumbo a su centro de estudios en el extranjero, en el UWC Atlantic College. Será el 26 de agosto cuando el centro escolar reciba a los estudiantes del segundo año de bachillerato internacional en el internado, curso que comenzará la Princesa de Asturias.

Gtres

A pesar de la fecha de inicio, no será hasta cuatro días más tarde, el 30 de agosto, cuando el centro acoja a los estudiantes del primer curso. Aunque los estudios de la heredera comienzan antes de los de nuestro país, el próximo 28 de octubre, la Princesa tendrá derecho a su próximas vacaciones de otoño, algo típico en los planes de estudio del colegio galés al que acude.

El pasado 17 de junio de 2022 fue el último día de clase de Leonor de Borbón. Ese día, la princesa comenzaba oficialmente sus vacaciones de verano y terminaba su primer año de Bachillerato Internacional. Una vez en España comenzó un verano lleno de actos institucionales en su agenda. Estos dieron comienzo en Girona, durante su primera visita al Museo Dalí, y continuaron con su asistencia a los premios Princesa de Girona. También ha acudido con su hermana Sofía al partido de la UEFA Women’s Euro England 2022 que enfrentó a las Selecciones de Dinamarca y España. La princesa de Asturias su hermana fueron testigos del partido de la fase de grupos de la UEFA femenina, que este año celebró su 13ª edición en el Brentford Community Stadium de Londres.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io