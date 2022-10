El Día de la Hispanidad ha vuelto a congregar a la Familia Real en una de las citas más importantes de la agenda familiar. Don Felipe, Doña Letizia y la infanta Sofía han acudido con máxima puntualidad a la Plaza Lima para presidir el desfile militar, donde la Reina Letizia ha acaparado la mayor parte de las miradas y los flashes debido al acierto en su look, escogiendo un verde militar. Eran las 11:00 de la mañana cuando llegaban al madrileño Paseo de la Castellana para el vistoso acto del que la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, ha vuelto a ausentarse debido a que permanece en el internado de Reino Unido, donde no es día festivo por lo que no puede ausentarse de sus clases. Se trata del segundo año consecutivo que la heredera al trono no acude a este evento por los mismos motivos.

Gtres

Aprovechando que el tiempo ha dado una tregua después de varias tormentas sorpresivas en las últimas horas, Doña Letizia ha apostado por un vestido de tela de gasa que le ha dejado un aire fresco y sofisticado. El vestido de largo midi tiene un estampado de lunares blancos con mangas abullonadas abiertas que hacen de capa al terminar en un cuello subido y con cintura marcada.

Es la primera vez que vemos a la Reina lucir este diseño de Vogana que ha lucido de forma elegante en el desfile, mostrando su apuesta firme por la moda española, concretamente por la sevillana, en la cual ya había confiado anteriormente, concretamente en el séptimo aniversario de la coronación de Felipe VI así como durante las audiencias previas a los Premios Princesa de Asturias el pasado mes de octubre.

Para combinar este diseño, la reina ha apostado por unos zapatos de salón en color crema y un pelo recogido en un moño bajo que dejaba ver sus pendientes largos de perlas con los que ha completado el muy acertado look.