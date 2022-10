La reina Letizia siente pasión por la cultura y el deporte. Una afición que también ha inculcado a sus hijas, por eso es muy común ver a la Reina compartiendo tiempo de ocio con sus hijas en algún espectáculo. Ya sea de manera oficial en alguna obra de teatro o de manera extra oficial, como cuando acompañó a la princesa Leonor y a la infanta Sofía al concierto de Harry Styles. Y si ya combinamos una de sus grandes pasiones como es la cultura con la ciencia, la combinación es perfecta. Por eso, uno de los eventos preferidos de la reina Letizia era los 'FameLab', un concurso de monólogos científicos a los que asistía rigurosamente.

Pues bien, cuando ya estamos en el ecuador de octubre aún no se han celebrado y ahora, sabemos la razón. Tal y como apunta 'El Español' este formato tan original que nació en el año 2005 en el que se combinaba la ciencia con el ingenio y humor ya no celebrará más ediciones. La iniciativa conjunta de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología y el British Council han decidido dar un nuevo giro a esta innovadora propuesta.

Aunque ya no se llamará 'FameLab' tendrá la misma esencia y el 'FECTY' ya se encuentra trabajando en el nuevo proyecto. A la pregunta si doña Letizia asistirá o no a ese evento, desde la organización no lo saben con certeza, aunque doña Letizia siempre es bienvenida y volverá a llegar a sus manos la invitación de estos monólogos que aún se encuentra en fase de 'definición'.