Doña Letizia, la infanta Sofía y la princesa Leonor han sorprendido a todos este fin de semana. El hecho de que las tres salgan juntas y compartan su ocio es ya algo habitual, sin embargo, no lo es tanto el hecho de verlas como una más algo que hemos visto en Madrid el pasado sábado, concretamente en el WiZink Center donde la Reina y las herederas al trono acudían para disfrutar a pie de pista de la música de Harry Styles, el ex componente de One Direction que tocaba en España con motivo de su gira Love on tour.

Para no perderse ningún detalle, las tres se encontraban en plena pista, en una de las primeras filas del concierto lejos de la zona VIP a la que habitualmente acuden los famosos para evitar revuelos. De esta forma, se camuflaron como tres fanáticas más del cantante gritando junto a ellas las canciones del artista y disfrutando de la música como las que más. Tanto que pasaron desapercibidas para la mayor parte del público.

Getty Images

Con las mascarillas puestas, las tres royals pasaron desapercibidas durante unos minutos pero pronto fueron identificadas por las fans que se encontraban a su alrededor. Tanto es así que fueron cazadas por algunas de ellas que no dudaron en grabarlas mientras disfrutaban del concierto, tal y como publica El Español. Así hemos podido ver la sorpresa de los asistentes al ver a las tres camufladas entre el público y cómo la Reina con un botellín de agua mientras que las herederas coreaban los temas más conocidos. A su alrededor, un nutrido grupo de guardaespaldas de incógnito.

Según narran las asistentes al concierto, lejos de salir antes para evitar la aglomeración, las tres se quedaron hasta el final del show, disfrutando hasta que las luces se encendieron. Tras ello, el equipo de seguridad de la Familia Real las acompañó hasta una salida diferente al resto de asistentes.