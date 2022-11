El estilismo de la reina Letizia es uno de los grandes atractivos de sus apariciones públicas, no solo por sus grandes aciertos en los looks que elige para cada ocasión sino también por su estilizada figura que deja ver en los cada vez más presentes escotes asimétricos que dejan su espalda y hombros al aire. Unos brazos tonificados, que puedes conseguir con estos ejercicios, y una espalda estilizada al igual que los abdominales, algo que ha mantenido durante estos años con un gran esfuerzo y del que ahora hemos comenzado a conocer el gran secreto: una estricta alimentación y su rutina deportiva.

Pero no es algo que lleve ella solo sino que cuenta con la inestimable ayuda de un entrenador personal, como un gran número de famosos. Un entrenador que conoce las rutinas de la reina y que ha realizado un programa de ejercicio específico para su cuerpo y para ella. Según Beatriz Cortázar aseguraba en 'EsRadio', recaería en manos de Leo Rico.

Gtres

Este modelo de profesión que ha sido portada de Men's Health en varias ocasiones donde ha concedido algunos de los detalles de sus rutinas más intensas y sus consejos de alimentación, se ha pronunciado sobre esta información. A través de su cuenta de Instagram, que ha sufrido una avalancha de seguidores tras las declaraciones de Cortázar, ha desmentido todo: "No soy entrenador. No ejerzo como tal por respeto a quienes se han formado y han trabajado para conseguir serlo. No estudié para ello y no he hecho ningún curso formativo en este campo. Mi profesión es bombero y sigo activo en la escala operativa".



Instagram

Con este esclarecedor mensaje, el funcionario habría zanjado que él no es entrenador personal no solo de la reina sino de ninguna persona ya que no ejerce como tal, a pesar de que frecuentemente comparte algunos consejos para estar en forma en sus redes sociales. De 42 años, este bombero es marido de Eva Fernández, la estilista de Palacio y mano derecha de la reina, relación que podría haber motivado que le señalaran como entrenador personal.