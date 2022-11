Los reyes Felipe VI y Letizia continúan con su visita oficial a Croacia y este miércoles 16 de noviembre, los monarcas asistían a la cena para ser homenajeados en el Palacio Presidencial de Zagreb. Esta vez no se trataba de una cena de gala, pero las mujeres tenían la oportunidad de vestir de largo y los caballeros podían ir de chaqueta y corbata. Aunque no había etiqueta definida, los reyes han acudido a la cena como ya nos tienen acostumbrados, de lo más sofisticados.

En este caso no ha habido tiaras y joyas muy extravagantes de por medio, pero no quita que doña Letizia haya escogido el look perfecto para una cena elegante. Doña Letizia ha vuelto a abrir su armario para elegir uno de los vestidos que ya ha utilizado en otra ocasión. Para la cena en el Palacio Presidencial de Zagreb, la reina ha rescatado su vestido joya, un vestido que solo ya lo dice todo por el detalle que tiene en el escote. Se trata de un diseño que estrenó en los pasados Premios Princesa de Girona en Barcelona, una noche que compartió con sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía y que para la Familia Real es uno de los momentos más esperados del año.

Youtube

En concreto, doña Letizia ha recuperado un precioso vestido negro de escote asimétrico y un hombro al descubierto con un aplique de joya que descansa sobre el pecho. La prenda es de la firma española Boüret, el modelo se llama Luna y está realizado en seda de crepé. Solo duró unas horas a la venta en su web, puesto que al lucirlo la reina hizo que se agotase al momento, y eso que costaba unos 500 euros.

Al igual que aquel día en Barcelona, doña Letizia combinaba este 'vestidazo' con su anillo, de Karen Hallam; zapatos de tacón de Carolina Herrera, y un bolso de mano del mismo color, cortesía de Magrit. También esta ocasión le ha hecho un guiño a su suegra, la reina Sofía. Letizia escogía unos pendientes que fueron un regalo del sultán de Omán a la reina emérita.