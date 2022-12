Victoria Federica ha vuelto a ser noticia y no por algo bueno. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar continúa su pulso con su madre manteniendo una tensión en la relación entre madre e hija que se mantiene ya desde, que haya trascendido, dos meses. Una decisión sobre su futuro habría hecho estallar la confianza entre madre e hija que siempre es muy inestable en la adolescencia, concretamente haber abandonado los estudios en la prestigiosa Universidad 'The College For International Studies' para dedicarse en cuerpo y alma a la industria de la moda y las redes sociales con una gran exposición mediática, algo en lo que podría tener apoyo de su padre.

Esto no habría gustado nada a la infanta Elena que se habría puesto muy seria con su hija, sin haber conseguido que se quitara la idea de la cabeza por lo que la hermana de Felipe VI habría dado un paso más allá en esta relación tormentosa: habría enviado a su hija con su abuela, la reina Sofía, a la Zarzuela.

Gtres

Tras terminar su viaje por Andorra en el que está disfrutando actualmente, Victoria Federica cogería sus maletas y pondría rumbo a Zarzuela, según ha publicado Lecturas. De esta forma, la nieta de la reina emérita pondría tierra de por medio con sus padres aunque no ha trascendido el motivo de este traslado y quién lo ha propuesto, y es que Doña Sofía y Victoria Federica siempre han presumido de tener un vínculo estrecho por lo que desconocemos si esta sería la solución de Doña Elena para alejarla de las redes sociales, o la de la joven para alejarse de la presión de su madre pues Doña Sofía ya ha apoyado a su nieta con su carrera. Sea como fuera, la noticia de la posible mudanza sorprende y mucho, dejando entrever que la relación está cada vez más tensa.