Letizia no tiene filtros y con sus gestos lo dice todo. Su reacción al 'no' saludo del embajador de Irán durante la recepción anual al Cuerpo Diplomático en el Palacio Real de Madrid, ha sido lo más comentado de la jornada. El pasado 25 de enero, los Reyes presidían este solemne acto, que volvía a su esplendor diciendo adiós a las medidas de seguridad derivadas de la pandemia. Todo transcurría con normalidad, hasta que ha llegado el turno de saludar a Hassan Ghashghavi embajador de la República Islámica de Irán.

El iraní se ha acercado a los Reyes y ha estrechado la mano de Felipe VI, pero al llegar ante Letizia, se ha parado ante la Reina pero no ha repetido el mismo gesto. En su lugar, ha hecho un gesto con la cabeza mientras con la mano se ha tocado el pecho, en lugar de dirigirla a Letizia. No es la primera vez que ocurre, por lo que la Reina no llegó a levantar su mano, se limitó a asentir y le siguió con la mirada seria, incluso cuando ya se marchaba. Puedes ver el momento concreto a partir del minuto 8:25 del vídeo (abajo).

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La explicación de este 'no' saludo del embajador iraní se debe a motivos culturales. Desde la revolución islámica de 1979, los hombres iraníes -incluso aquellos que ocupan un alto rango-, no pueden tocar a ninguna mujer en público a no ser que formen parte del mismo núcleo familiar, ya sea en territorio iraní o en territorio extranjero, lo que impedía a Ghashghavi estrechar la mano a la reina española.

Las redes se han llenado de comentarios sobre este gesto. Algunos lo consideran directamente un desplante, otros lo entiende, y luego están los que consideran que los representantes de otros países debería seguir las normas protocolarias delpaís en el que se encuentran.