Los looks de la reina Letizia no suelen pasar desapercibidos. Unas veces por sencillos, otras por llamativos y luego están las ocasiones en las que nos preguntamos: "¿Quién ha llevado ese vestido antes?". A lo largo de los últimos años han sido muchas las ocasiones en las que la mujer de Felipe VI ha 'compartido' armario con otras famosas. Este 2022, por ejemplo, Susanna Griso y la monarca triunfaron con un vestido naranja de Zara (Letizia fue la primera en llevarlo); Letizia también llevó un vestido de Charo Ruiz, del que Paula Echevarría tiene una versión similar. Por no hablar de las veces que ha 'asaltado' el fondo de armario de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y les ha 'cogido prestado' algún modelito.

Pero no solo nos ceñimos a los últimos 12 meses. Desde hace años, la Reina apuesta por moda española low-cost, de ahí que Belén Esteban y que Carlota Corredera presumieran de haber llevado el 'mismo' vestido que Letizia. En 2018, Letizia estrenó un vestido de Sandro que se convirtió en la estrella de la temporada: Sonsoles Ónega, Emma García y Patricia Conde también lo tenían. Y si seguimos hablando de presentadoras españolas, Letizia y Ana Pastor 'compartieron' mono burdeos de Ángel Schlesser en 2017 (entonces, la Reina lo llevó antes).

Y de las famosas nacionales pasamos a las internacionales. La Reina guarda en su armario diseños de Hugo Boss, que comparte con Meghan Markle; de Stella McCartney, el mismo que llevó la modelo Karlie Kloss; y de Carolina Herrera, similar al que llevó Nicole Kidman en una gala en Nueva York en 2017.

A veces se los hemos visto antes a la Reina y en otras a sus 'clones'. ¿Quién copia a quién? Aquí te damos una lista para que juzgues tú misma.